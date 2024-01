La protesta degli agricoltori contro le regole Ue: cortei sulle statali 106 e 280

1 minuto per la lettura

Anche in Calabria esplode la protesta degli agricoltori contro le norme Ue e l’aumento dei costi di produzione

Centinaia di trattori in fila sulle strade della Calabria per protestare contro le regole comunitarie e contro l’aumento dei costi di produzione in agricoltura. La mobilitazione è promossa dal Movimento Territorio e Agricoltura (Mta) che raggruppa produttori e allevatori di Calabria, Sicilia, Puglia e Molise.

Lunghi cortei di trattori e mezzi pesanti stanno occupando diverse importanti strade di collegamento nella regione, in particolare la Statale 280 a Lamezia Terme (Catanzaro), la Statale 106 tra Crotone e Catanzaro e le strade dell’hinterland di Cosenza.

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori della mobilitazione, la protesta proseguirà’ anche domani con un corteo di trattori che raggiungerà la sede della Regione Calabria a Catanzaro.