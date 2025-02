Maltempo, condizioni meteo in miglioramento nel catanzarese

2 minuti per la lettura

Dopo i danni nella giornata di domenica 2 febbraio, situazione in miglioramento. La statale 182 “Delle Serre Calabre” chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana

A causa di una frana, oggi, lunedì 3 febbraio 2025, è chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 182 “Delle Serre Calabre” dal km 80,200 al km 88,900 a Petrizzi (Catanzaro). Lo ha comunicato l’Anas.

È intanto migliorata la situazione meteo sulla costa ionica, dove da domenica 2 febbraio 2025 i vigili del fuoco sono stati impegnati tra Sicilia e Calabria – tra Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia – per fronteggiare i danni causati da pioggia e grandine.

Le maggiori criticità nel catanzarese: da domenica 2 febbraio svolti oltre 70 interventi per soccorrere autisti in difficoltà e fronteggiare prosciugamenti e dissesti statici, soprattutto nei comuni di Montepaone, Cropani, Squillace e Sellia.

METEO IN MIGLIORAMENTO NEL CATANZARESE

Dopo l’allerta arancione decretata per l’improvviso peggioramento, oggi, lunedì 3 febbraio 2025, disposta l’allerta gialla in tutta la regione. Le condizioni meteo appaiono migliorate anche se il cielo rimane ancora nuvoloso e, secondo gli esperti, nel pomeriggio-sera di lunedì potrebbero verificarsi altre piogge.

Oltre al capoluogo, dove le scuole della zona sud della città sono chiuse, lunedì 3 febbraio 2025, per danni alla rete idrica, particolarmente colpita dalle precipitazioni intense e da una forte grandinata, è stata la zona del basso Ionio. Frane e smottamenti di terreno si sono registrate in diverse località anche nelle zona interne.

I DANNI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 2 FEBBRAIO

La situazione più critica si è verificata, domenica 2 febbraio 2025, a Copanello di Stalettì, dove un tratto della Statale 106 jonica è stato chiuso al traffico a causa di allagamenti e smottamenti.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto numerose richieste di soccorso, con oltre 50 interventi effettuati e circa ottanta richieste ancora da evadere nel tardo pomeriggio.

Il Comune di Squillace tra i più colpiti, con un piccolo torrente che è esondato, invadendo strade e creando situazioni di pericolo con acqua e fango. Molte auto in transito sono rimaste impantanate lungo le strade o nei sottopassi invasi da acqua e detriti. Il maltempo ha causato la divelta di tombini e infiltrazioni d’acqua in molte aree, aumentando la difficoltà nel gestire l’emergenza. Nonostante i gravi disagi, fortunatamente non si registrano danni a persone.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite incessantemente per tutta la giornata e nottata di domenica 2 febbraio 2025, e i cittadini invitati a prestare massima attenzione nelle zone più critiche, in attesa che le condizioni meteorologiche migliorino.

Il maltempo ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree più vulnerabili e per garantire la pronta risposta alle emergenze in caso di calamità naturali.

EMESSA ALLERTA METEO GIALLA PER LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2025

Per la giornata di lunedì 3 febbraio la protezione civile con il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale.