Maltempo nel Catanzarese: strade chiuse e circolazione ferroviaria sospesa

Perdura il maltempo in Calabria, in particolar modo nel Catanzarese dove alcune strade sono chiuse al traffico e la circolazione ferroviaria è sospesa

Il maltempo che da diverse ore, con pioggia e grandine, sta flagellando buona parte del territorio calabrese ha causato diversi danni, con conseguenti disagi, alla viabilità. Mentre a Stalettì, sulla costa ionica catanzarese, la situazione che aveva portato alla chiusura di un tratto della strada statale 106 sta tornando alla normalità, a Cropani Marina è stato chiuso il cavalcavia di Viale Venezia, che collega la zona a mare con la 106. Crollata invece la strada Jacurso – Maida.

In altre zone della provincia di Catanzaro le frane causate dalle abbondanti piogge rendono impercorribili soprattutto le strade della viabilità locali e gli amministratori dei centri interessati continuano a lanciare appelli per cercare di limitare gli spostamenti in auto.

A causa del maltempo che in queste ore sta interessando la Calabria, anche la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, sulla Ionica, fra Catanzaro Lido e Soverato. Per il perdurare delle forti piogge, che rallentano i lavori di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la sospensione della circolazione proseguirà fino alla mattinata di domani. E’ in atto una riprogrammazione del servizio ferroviario, con corse bus e modifiche degli orari, che possono comportare anche un aumento dei tempi di percorrenza in relazione alle condizioni delle strade.