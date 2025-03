1 minuto per la lettura

In un sito di stoccaggio rifiuti, in località Mortilla a Gizzeria, si è sviluppato un incendio: in fiamme materiale plastico e rifiuti urbani

GIZZERIA – GIZZERIA – Un incendio si è sviluppato dal tardo pomeriggio di in un sito di stoccaggio di rifiuti di località Mortilla a Gizzeria. In fiamme materiale plastico e rifiuti solidi urbani che hanno causato una nube nociva. L’incendio di rifiuti solidi urbani ha interessato l’area esterno del sito di una ditta che si occupa dello smaltimento della plastica.

Disagi per i residenti della zona per la nube causata dal rogo visibile a molta distanza. Sul posto sono intervenute squadre dei vigli del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, sede centrale (intervenuti con oltre 20 unità e con 7 automezzi) e del distaccamento volontario vigili del fuoco di Martirano per circoscrivere e estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ai capannoni di proprietà della ditta Argento (nei pressi è ubicata anche l’azienda di trasporti di proprietà del sindaco Francesco Argento).

Sul posto anche un funzionario tecnico di soccorso per coordinare le operazioni di spegnimento e un ulteriore autobotte da 25000 litri per rifornimento idrico. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa. Il sindaco di Gizzeria, Francesco Argento, con apposita ordinanza ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di Mortilla per oggi.