Violenta grandinata a Soveria Mannelli, danni ingenti alle colture del Reventino

2 minuti per la lettura

Soveria Mannelli, danni ingenti alle colture dopo violenta grandinata sul Reventino, Coldiretti solidale con le aziende colpite

SOVERIA MANNELLI – Una violenta grandinata sul Reventino ha causato danni ingenti alle colture. Danni importanti, in particolare, hanno interessato la Cooperativa Piano Grande e l’azienda Allasia Plant Magna Grecia S.S. , duramente colpite dalla violenta grandinata che ieri (17 agosto) si è abbattuta sull’altopiano del Reventino, tra i comuni di Decollatura e Soveria Mannelli.

DA COLDIRETTI SOLIDARIETA’ ALLE AZIENDE COLPITE

Coldiretti Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà alla Cooperativa Piano Grande e all’azienda Allasia Plant Magna Grecia S.S., sottolineando che “l’evento atmosferico ha compromesso in pochi minuti intere coltivazioni orticole in pieno campo — in particolare patate, zucchine e peperoni — e ha danneggiato, vista la violenza e l’intensità dell’evento atmosferico, anche alcuni vivai forestali, nonostante la presenza di reti di protezione. Il danno alle colture, esteso per circa 40 ettari di territorio, è grave e irreversibile, poiché la grandine ha reciso i peduncoli dei fiori, compromettendone la produttività futura”.

GRANDINATA INTENSA A SOVERIA MANNELLI E SUL REVENTINO

Secondo i dati rilevati dai sistemi Demetra installati nelle aziende agricole dell’altopiano, in appena 45 minuti si sono registrati 108,20 mm/m² di precipitazioni. Demetra è la piattaforma Coldiretti di monitoraggio agrometeorologico avanzato, in grado di fornire dati puntuali e utili alla gestione del rischio in agricoltura. È ora in corso una ricognizione dei danni per accompagnare le aziende agricole colpite nel percorso di segnalazione e gestione dell’emergenza.

Il Presidente e il direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti Catanzaro. Crotone – Vibo Valentia, Fabio Borrello e Pietro Bozzo ribadiscono l’impegno e il supporto di Coldiretti per seguire da vicino la situazione. “Episodi estremi come questo – commentano – confermano la crescente vulnerabilità dell’agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici. È sempre più necessario garantire agli agricoltori strumenti adeguati a fronteggiare le emergenze e salvaguardare il futuro p