Ciclone Harry, danni a Catanzaro, Fiorita, «Chiederemo calamità»

1 minuto per la lettura

A Catanzaro i danni più gravi del passaggio del ciclone Harry, interviene il sindaco Fiorita: «Situazione difficile in tutta la città, 300 famiglie senza energia elettrica». Alle 13 di oggi, mercoledì 21 gennaio, riunione in Prefettura. Inizia la conta dei danni

«Chiederemo sicuramente lo stato di calamità e faremo di tutto per ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile». Lo ha dichiarato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nel corso di un sopralluogo al quartiere Lido della città, inondato dalle mareggiate.

FIORITA: «LA SITUAZIONE NON È SEMPLICE»



«La situazione – ha spiegato – non è semplice in tutta Catanzaro. L’epicentro del ciclone Harry è comunque nel quartiere marinaro. La buona notizia è che non ci sono danni alle persone, frutto anche delle informazioni e delle ordinanze adottate, oltre che dei buoni comportamenti da parte dei cittadini. La conta dei danni potrà iniziare solo quando terminerà il maltempo, la fase attualmente è ancora emergenziale».

CICLONE HARRY, CONVOCATA RIUNIONE IN PREFETTURA

«Alle 13 di oggi, mercoledì 21 gennaio, avremo una riunione in Prefettura; alle 14:30 faremo il punto e inizieremo la conta dei danni». Il sindaco ha poi comunicato che ci sono, attualmente, «300 famiglie senza energia elettrica e altre che non riescono a uscire da casa».