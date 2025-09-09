Calabria da record: negli aeroporti passeggeri in aumento del 26% nei primi 8 mesi del 2025

1 minuto per la lettura

Gli aeroporti della Calabria hanno superato i 2,9 milioni di passeggeri nei primi otto mesi del 2025. Record ad agosto con quasi mezzo milione di viaggiatori.

CATANZARO – La Calabria registra un successo senza precedenti nel settore del trasporto aereo. Nei primi otto mesi del 2025, gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, «superando con largo anticipo l’obiettivo prefissato. Questo risultato rappresenta un notevole aumento del 26,3% rispetto all’anno precedente, pari a 616.895 viaggiatori in più». A rendere noto i numeri da record è Sacal, la società di gestione dei tre scali calabresi. Ed è il mesi di agosto quello che risalta: «ha consolidato il trend positivo – fa sapere la società, con 473.233 passeggeri e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024».

Il successo «è il frutto del contributo di tutti e tre gli scali calabresi». Crotone ha fatto 34.664 passeggeri (+3,34%), l’aereoporto di Lamezia Terme ha visto ben 346.894 passeggeri (+12,14%) ma è lo scalo di Reggio Calabria ad avere avuto un’importante crescita 91.675 passeggeri con un +49,40%.

AEROPORTI IN CALABRIA: UN “VOLANO DI SVILUPPO” PER LA REGIONE

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, la società che gestisce gli aeroporti, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. «La crescita simultanea di tutti gli scali è un segnale inequivocabile. Il sistema aeroportuale calabrese è un vero volano di sviluppo, capace di generare benefici duraturi e condivisi per tutta la comunità», ha dichiarato. Franchini ha sottolineato che l’obiettivo di raggiungere i 4 milioni di passeggeri entro la fine dell’anno. Un obiettivo che è ora a portata di mano ha sostenuto ribadendo così l’intenzione di continuare a investire in infrastrutture e servizi per i passeggeri.