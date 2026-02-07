Tiriolo, chiuso per frana un tratto della statale “Delle Calabrie”

1 minuto per la lettura

Chiusa al traffico la strada statale 19 “Delle Calabrie” nel territorio comunale di Tiriolo a causa di una frana dovuta al maltempo

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico, da oggi sabato 7 febbraio 2026, la strada statale 19 “Delle Calabrie” dal km 352,000 al km, 353,000, nel territorio comunale di Tiriolo (CZ), in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire le prime verifiche tecniche necessarie alla messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

FRANA, CHIUSO TRATTO STATALE 19 A TIRIOLO. CONTINUANO LAVORI A BAGNARA



Anas poi continua a lavorare anche per la messa in sicurezza della frana di Bagnara Calabra (RC) nel tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”.