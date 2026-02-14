Auto in fiamme in direzione aeroporto di Lamezia, conducente scende e si salva

1 minuto per la lettura

Auto in fiamme sulla statale 280 in direzione aeroporto di Lamezia Terme, conducente si salva facendo in tempo a scendere

LAMEZIA TERME – L’auto prende fuoco mentre era in transito allo svincolo della statale 280 in direzione aeroporto. La sola conducente, accortasi tempestivamente delle fiamme che si stavano sviluppando, riusciva ad accostare l’auto (una Bmw X3). Abbandonata l’auto prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme mettendosi così in salvo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Hanno operato per la completa estinzione dell’incendio e la successiva messa in sicurezza del sito e del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell’arteria dove si sono registrati disagi per la viabilità.