Lamezia, incidente tra furgone e auto, ferita una donna

1 minuto per la lettura

Furgone e auto si scontrano a Lamezia nei pressi del bivio Bagni, nell’incidente ferita la donna alla guida della Panda estratta dalle lamiere e portata in ospedale

LAMEZIA TERME – Scontro fra un furgone e una Fiat Panda nei pressi del bivio Bagni. A riportare la peggio la conducente dell’auto per la quale si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere dell’auto. I sanitari del 118 hanno soccorso la ferita e, una volta immobilizzata su una barella spinale, l’hanno trasportata all’ospedale di Lamezia Terme. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezze il sito e i veicoli coinvolti nell’incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale giunta sul posto per i rilievi.