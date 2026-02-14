X
<
>

Lamezia, incidente tra furgone e auto, ferita una donna

| 14 Febbraio 2026 16:33 | 0 commenti

Lamezia, incidente tra furgone e auto, ferita una donna

Incidente Lamezia, incidenti stradali, lamezia terme
1 minuto per la lettura

Furgone e auto si scontrano a Lamezia nei pressi del bivio Bagni, nell’incidente ferita la donna alla guida della Panda estratta dalle lamiere e portata in ospedale

LAMEZIA TERME – Scontro fra un furgone e una Fiat Panda nei pressi del bivio Bagni. A riportare la peggio la conducente dell’auto per la quale si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere dell’auto. I sanitari del 118 hanno soccorso la ferita e, una volta immobilizzata su una barella spinale, l’hanno trasportata all’ospedale di Lamezia Terme. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezze il sito e i veicoli coinvolti nell’incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale giunta sul posto per i rilievi.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA