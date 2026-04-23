BCC della Calabria Ulteriore: approvato il Bilancio 2025, utile di 7 milioni

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Approvato il bilancio 2025 della BCC Calabria Ulteriore: utile di 7 milioni e primato regionale nell’Atlante delle Banche Leader.

CATANZARO – Un’assemblea dei soci storica quella svoltasi domenica 19 aprile 2026 presso l’Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido. La BCC della Calabria Ulteriore ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025, confermando una crescita straordinaria che proietta l’istituto ai vertici del panorama creditizio meridionale. L’assemblea ha visto una partecipazione corale, collegando in audio-video anche i soci delle sedi di Crotone, Vibo Valentia e Cittanova. L’istituto di credito cooperativo chiude il 2025 con indicatori di assoluta eccellenza. L’utile netto ha raggiunto i 6,996 milioni di euro, segnando un balzo del +81,4% rispetto all’anno precedente. Ma non è solo il profitto a brillare: la solidità della banca è garantita da un CET1 Ratio del 39,38%, un parametro che posiziona l’istituto ben al di sopra dei requisiti normativi. La qualità del credito si conferma eccellente, con un NPL Ratio (indice di crediti deteriorati) appena all’1,82% e una copertura che sfiora il 100%.

BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE E IL BILANCIO RECORD: PRIMATO NELL’ATLANTE DELLE BANCHE LEADER

Il percorso di eccellenza è stato certificato anche da osservatori esterni: la BCC della Calabria Ulteriore è stata classificata al primo posto tra le realtà bancarie di Calabria e Basilicata nell’Atlante 2026 di MF Milano Finanza. «I risultati approvati testimoniano un percorso di crescita coerente con i valori del credito cooperativo», ha dichiarato il Presidente Gregorio Ferrari. «Il nostro valore distintivo resta la relazione, nonostante gli importanti investimenti in digitalizzazione».

SOSTEGNO AL TERRITORIO E INNOVAZIONE

La banca non ha smesso di essere il motore dell’economia locale, erogando oltre 125 milioni di euro di nuovi finanziamenti (+12,6%) a famiglie e imprese. Il prodotto bancario lordo in gestione ha superato la soglia di 1,1 miliardi di euro. A conferma del percorso di crescita e della qualità del lavoro svolto, la BCC della Calabria Ulteriore è stata inoltre classificata al primo posto tra le eccellenze bancarie di Calabria e Basilicata nell’Atlante 2026 – MF Milano Finanza – Banche Leader, un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano, la solidità e l’attenzione verso il territorio e le comunità di riferimento.

Importanti anche i risultati sul fronte dei servizi e dell’innovazione: significativo l’incremento dei servizi di protezione (+127%), così come la diffusione dei canali digitali, con oltre il 43% dei clienti attivi in modalità omnicanale e una forte adesione ai servizi di Relax Banking.

Il 2025 è stato inoltre caratterizzato da un’intensa attività sul territorio, con la nascita dei Comitati Territoriali nei diversi micromercati, il coinvolgimento di oltre 1.500 studenti in iniziative di educazione finanziaria, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e più di 300 mila euro destinati a erogazioni liberali e sponsorizzazioni a favore di progetti sociali, culturali e solidali.

«RISULTATI TESTOMINIANO PERCORSO DI CRESCITA»

«L’ampia partecipazione registrata oggi è per noi il segno più autentico della fiducia che i Soci continuano a riporre nella nostra Banca – ha dichiarato il Presidente, Gregorio Ferrari – I risultati approvati testimoniano un percorso di crescita solido e coerente con i valori del credito cooperativo. Gli investimenti in innovazione e digitalizzazione hanno reso la Banca ancora più efficiente e accessibile, ma il nostro valore distintivo resta la relazione. Guardiamo ai prossimi anni con una visione chiara: crescere in modo sostenibile, investire sulle competenze interne per offrire un servizio sempre più evoluto e rafforzare il legame con i Soci e le comunità».

BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE BILANCIO SOLIDO E « RELAZIONE E IL VALORE DELLA COMUNITÀ AL CENTRO DEL NOSTRO LAVORO ACCOMPAGNANDO LE FAMIGLIE»

Sulla stessa linea il Direttore Generale, Marco De Lerma: «Il bilancio 2025 conferma la capacità della BCC della Calabria Ulteriore di coniugare solidità economica e vicinanza al territorio. Abbiamo rafforzato la nostra struttura patrimoniale, migliorato la qualità del credito e investito in innovazione e servizi. Continueremo a lavorare con determinazione per accompagnare famiglie e imprese nelle sfide future, mantenendo sempre al centro la relazione e il valore della comunità».