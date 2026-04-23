Tony Pitony e Tommy Cash cantano “L’Ammor”

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Tony Pitony rompe ancora una volta gli schemi e lo fa con un nuovo singolo “L’ammor” in collaborazione con un altro artista irriverente: Tommy Cash

Dimenticate le etichette, le definizioni di genere e, soprattutto, la timidezza. Se c’è una lezione che il 2026 ci sta impartendo, è che il gioco della musica oggi lo conduce chi ha il coraggio di osare. E’ così. Tony Pitony non è più soltanto il “fenomeno mascherato” che ha sparigliato le carte all’ultimo Sanremo: è una macchina da guerra discografica capace di trasformare ogni nota in un evento multimediale. Ed è proprio questo il caso de “L’ammor”, il featuring con un altro dei personaggi musicali più discussi ed eclettici: Tommy Cash.

L’INCONTRO TRA MONDI: L’AMMOR E IL FEAT CON TOMMY CASH

L’ultima scossa al mercato discografico arriva dunque con la pubblicazione di L’ammor, il nuovo singolo disponibile dal 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali. Scritto dallo stesso Tony Pitony e prodotto da Andrea Blanco, non è solo una traccia dance nata per far vibrare i club estivi, ma un’operazione culturale audace.

Al fianco di Tony troviamo infatti Tommy Cash: l’icona dell’estetica weird estone firma qui il suo primo featuring inedito in lingua italiana. Il risultato è un connubio naturale tra due performer che condividono un immaginario provocatorio e immediatamente riconoscibile, capace di abbattere le barriere linguistiche in nome di un ritmo ossessivo e visionario.

NON SOLO MUSICA, ARRIVA IL VIDEOGIOCO IN 8-BIT

Ma Tony Pitony sa bene che oggi la musica non si ascolta e basta. Insieme al singolo debutta infatti L’ammor – The game, un videogioco platform disponibile su oggettony.com. Ispirato all’estetica del brano, il gioco è un tuffo nel passato: grafica a 8-bit che richiama il leggendario GameBoy e che ricorda anche il celebre Super Mario, con una colonna sonora in formato Midi che rielabora il tema del singolo. È l’ampliamento di un universo creativo che trasforma il fan in giocatore, consolidando così quella community che l’artista ha saputo nutrire con una comunicazione social magnetica.

UN’ESTATE DA RECORD: I LIVE DI TONY PITONY

I dati della crescita sono infatti impressionanti. Dopo il tour Teletony — 23 date sold out e il Fabrique di Milano polverizzato in sole otto ore — e un tour europeo tutto esaurito, l’attesa è tutta per la stagione dei festival. Con 130.000 “bigliettony” già staccati, l’artista siciliano si prepara a oltre 30 tappe nei principali eventi italiani. Il culmine sarà però il 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro: TonyPitony sarà infatti l’unico artista italiano headliner agli I-Days Milano Coca-Cola per l’evento ribattezzato, con il solito gusto per il neologismo, Concertony.

IL TOUR ESTIVO

29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT

31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless

5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi

6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival

11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT

18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival

19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini // SOLD OUT

20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

23 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival

25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT

30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena

1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT

2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT

3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT

5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound

10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena

11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante

15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT

16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT

17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT

20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari

21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival

23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT

24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights

25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival

30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini// SOLD OUT

31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata

1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT

3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano

7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay

8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia // SOLD OUT

9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°

11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar

12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash

13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini

27 agosto 2026 – Romano D’Ezzellino (VI) @ Ama Music Festival

29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica

Dalla vittoria nella serata delle cover all’ultimo Sanremo in duetto con Ditonellapiaga, fino alle certificazioni per l’album e il singolo Donne Ricche, la scalata sembra inarrestabile. Con 120 milioni di streaming e una posizione fissa nelle vette delle classifiche Fimi, l’artista mascherato ha dimostrato che la provocazione, quando è supportata da una solida cultura musicale, può davvero conquistare il grande pubblico. L’estate 2026 è appena iniziata, ma il sipario sul palco di TonyPitony è già ampiamente aperto.