Nuovi voli WizzAir da Lamezia per Milano e Torino

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WIZZAIR rafforza la propria presenza in Calabria e amplia i collegamenti nazionali dall’aeroporto di Lamezia Terme. Dal 25 ottobre la compagnia attiverà due nuove rotte dirette verso Milano Malpensa e Torino, con biglietti già in vendita a partire da 19,99 euro.

Il collegamento con Malpensa sarà operato con due voli giornalieri, mentre la tratta Lamezia-Torino avrà cinque frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.

L’obiettivo, si spiega in una nota, è rafforzare i collegamenti tra il Nord e il Sud, rispondendo alla domanda di mobilità. Le nuove destinazioni si aggiungono alla rete già servita dalla compagnia nello scalo lametino. Per la stagione estiva 2026, WizzAir opera infatti sei rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione quasi 200mila posti nella sola stagione. La capacità complessiva prevista per il 2026 supera i 223mila posti, con una crescita del 3.242% rispetto al 2025.

L’attuale network dallo scalo comprende il collegamento nazionale bigiornaliero con Roma e quelli internazionali verso Sofia in Bulgaria e Bratislava in Slovacchia con due frequenze settimanali. Completano il quadro Budapest in Ungheria e Katowice e Varsavia in Polonia con tre frequenze settimanali ciascuno. Attualmente il network comprende anche la rotta nazionale su Roma e i collegamenti internazionali per Sofia, Bratislava, Budapest, Katowice e Varsavia.

Per Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, i nuovi voli rappresentano «la scelta più intelligente» per collegare direttamente la Calabria con due bacini strategici come Milano e Torino, creando nuove opportunità sia per i passeggeri calabresi sia per il turismo verso la regione. Soddisfazione è stata espressa anche dal neopresidente di Sacal, Luciano Vigna, secondo cui l’apertura delle due nuove rotte costituisce «un investimento concreto sul futuro della Calabria», destinato a rafforzare lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale, incrementando turismo, occupazione e competitività del territorio.