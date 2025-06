"Crescere in Comune", via al progetto della Regione per gli enti più piccoli

2 minuti per la lettura

CATANZARO – È entrato ufficialmente nella fase operativa il progetto “Crescere in Comune”, il nuovo piano strategico promosso dalla Regione Calabria per accompagnare i piccoli comuni in un percorso strutturato di rigenerazione amministrativa e transizione digitale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), previsto dall’Accordo di Partenariato nazionale per la Coesione 2021-2027. A illustrare i dettagli è stato il vicepresidente della Regione Calabria e assessore alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, che ha definito il progetto «un’iniziativa innovativa pensata per affiancare concretamente i Comuni nelle loro attività quotidiane, soprattutto in ambiti tecnici e strategici come rendicontazione, contabilità, ambiente ed economia circolare, oltre alla mappatura del demanio marittimo e ambientale».

Il progetto è finanziato con risorse provenienti dal Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027, dal Fondo di Sviluppo e Coesione Calabria 2021/2027 e dal Programma nazionale complementare ApCoe PAR Calabria, per una dotazione complessiva di oltre 20,6 milioni di euro (€ 20.635.700,10). La fase operativa prevede l’impiego di 112 professionisti, che saranno selezionati tramite appositi avvisi pubblici pubblicati da Formez PA, e che affiancheranno i Comuni aderenti per un periodo di 34 mesi. Un intervento massiccio, pensato per supportare in modo diretto gli enti locali nella riorganizzazione della macchina amministrativa. Il progetto è rivolto specificamente ai Comuni calabresi con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che potranno candidarsi singolarmente o in forma associata tramite il portale dedicato, indicando le aree in cui ritengono di avere maggiore necessità di supporto.

Ogni Comune dovrà esprimere un ordine di priorità da 1 a 4 per le seguenti quattro macroaree d’intervento: Rendicontazione; Contabilità degli enti locali; Ambiente ed economia circolare; Mappatura del demanio marittimo e ambientale Le candidature saranno valutate sulla base del possesso di requisiti specifici e contribuiranno alla definizione di una graduatoria regionale. Il progetto si articola in tre fasi principali: 12 mesi di attività iniziale e formazione; 6 mesi di affiancamento operativo intensivo; 18 mesi di supporto gestionale e monitoraggio Parallelamente, saranno attivati percorsi di formazione on the job, consulenza personalizzata, e assistenza tecnica alla digitalizzazione, con particolare attenzione all’introduzione di strumenti tecnologici avanzati, compresi quelli basati su intelligenza artificiale, e al lavoro da remoto.

“Crescere in Comune” si propone come modello di governance partecipata per una Calabria più moderna, digitale e capace di valorizzare al meglio le risorse locali. Il progetto punta a colmare i vuoti strutturali che spesso rallentano l’operatività degli enti minori, rafforzando la capacità amministrativa, migliorando la qualità dei servizi e restituendo fiducia nelle istituzioni pubbliche.