Elezioni comunali a Catanzaro, ecco chi ci riprova

CATANZARO – Sono tanti gli “ex” – sia amministratori che già candidati – pronti a ritentare la scalata a Palazzo de Nobili. Tornano a sottoporsi al giudizio delle urne, ad esempio, Giulio Elia, consigliere comunale di lungo corso, candidato in “Catanzaro Azzurra” a sostegno di Valerio Donato sindaco. Elia, amministratore di maggioranza nel 2006, nel 2017 aveva mancato l’elezione, tra le fila dell’Udc a sostegno di Ciconte.

Ed ecco ritentare la via dell’elezione anche per Elio Mauro, che del sindaco Sergio Abramo era stato anche assessore: da FI al Psi, questa volta, Mauro sceglie di sostenere Fiorita, nella lista Mo’ – Fiorita sindaco. Tra i più illustri sostenitori del leader di “Cambiavento” un altro candidato sindaco: Franco Cimino, che sfidò Rosario Olivo alla testa di un esperimento politico che per molti versi ricorda il contenitore “civico” centrosinistra-centrodestra, proposto da Donato. Anche Cimino ha scelto Fiorita, stessa lista di Mauro Mo’- Fiorita sindaco.

Sempre a sostegno del centrosinistra a trazione Pd “Cambiavento” ci sono altri volti noti di Palazzo de Nobili: da Eugenio Occhini, nel 2006 capogruppo di Rifondazione comunista in prima linea contro le lottizzazioni di Giovino (per 8 mesi consigliere anche nel 2011), in “Catanzaro Fiorita”, a Vincenzo Capellupo, uno degli “scalzini” della primavera catanzarese, in lizza nella lista di “Cambiavento”, come Gianmichele Bosco, dimessosi nel febbraio 2022, che torna a sostegno di Fiorita come Fabio Celia, candidato nel Pd (mentre nel 2017 era nella squadra di Sergio Costanzo di Fare per Catanzaro a sostegno di Ciconte).

Tra gli ex amministratori anche Vittorio Cosentino consigliere e assessore comunale, consigliere provinciale, sempre coerentemente nel centrodestra nella squadra di Sergio Abramo (nel 2017 aveva aderito a Fratelli d’Italia), oggi in “Fare per Catanzaro”. Nella schiera dei candidati si ritorno c’è anche Manuel Laudadio che nel 2012 era stato eletto in “Svolta democratica” con Ciconte, per poi passare a sostenere il consigliere regionale Baldo Esposito ed essere oggi nella lista “Alleanza per Catanzaro”. Nella stessa lista c’è anche un’altra ex dirigente democrat, nella cerchia di fiducia del già consigliere regionale Ciconte, l’ex segretaria del circolo di Lido, Daniela Critelli. Nel Pd, a sostegno di Fiorita, troviamo candidate anche la presidente dell’assemblea regionale democrat, già presidente di circoscrizione oltre e prima dei non eletti alle regionali del 2021, Giusy Iemma; ma anche Arianna Luppino, dirigente democrat e più volte candidata con buoni risultati (figlia dell’ex consigliere comunale Pd, Franco). Il Pd può contare anche su Vitaliano Caracciolo, (in quota “Catanzaro Vivace”).

C’è un altro segretario di circolo del Pd candidato, quello di Santa Maria, ma in “Rinascita” a sostegno di Valerio Donato, vale a dire Maurizio Caligiuri. Sempre in “Rinascita” il già assessore nella Giunta Olivo, democrat di estrazione socialista, Mimmo Iaconantonio (dopo una parentesi in Idv). Di estrazione socialista anche Francesco Saverio Nitti, candidato con FdI, già consigliere comunale e provinciale.

Ha avuto un ruolo di primo piano anche nella costruzione del campo largo che ha sostenuto Fiorita, Salvatore Passafaro, coordinatore dei circoli del Pd, figlio del già presidente del consiglio comunale Franco Passafaro, candidato nel Pd.

Ci sono anche degli ex sindaci di Comuni limitrofi: Ippolito Pietro è stato primo cittadino di Simeri Crichi dal 1997 al 2001 (in quota Cdu) e ha scelto di sostenere Fiorita nella lista, mentre tra le fila di “Progetto Catanzaro” proveniente dal Nuovo Cdu c’è Rocco Antonio de Vito, ex sindaco di Amaroni.

Già presidente della circoscrizione di Catanzaro Lido, l’avvocato Gianluca Bellacoscia è candidato nella lista “Io scelgo Catanzaro” a sostegno di Antonello Talerico, mentre un altro ex consigliere circoscrizionale, Massimiliano Meloni – che alle regionali aveva sostenuto Montuoro (Fdi) ha sposato il progetto di Fiorita.

A proposito di dirigenti di partito l’elenco si allunga con Emanuela Altilia, nella lista di Fdi, già candidata al Senato con Fi. Tra gli ex consiglieri comunali che riprovano a varcare la soglia di Palazzo de Nobili c’è anche Danilo Sergi, amministratore da subentrato nel 2012 al 2017, candidato nelle fila del Movimento cinque stelle, con Fiorita. Hanno lasciato il movimento per essere schierate con Valerio Donato, invece, due candidate del 2017: Roberta Canino tra le fila di “Rinascita” e Serena Varano, con “Volare alto” con Valerio Donato. Coerente e determinato, Francesco Mardente, già collaboratore del deputato Paolo Parentela, capolista del M5S. Tra i volti noti della politica e della dirigenza anche Gianluca Tassone, figlio dello storico parlamentare democristiano Mario, candidato in “Progetto Catanzaro”.