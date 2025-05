Lamezia terme al ballottaggio, il peso del voto disgiunto che penalizza Murone

1 minuto per la lettura

A Lamezia Terme al ballottaggio andranno Mario Murone, centrodestra, e Doris Lo Moro centrosinistra, risalta il dato del voto disgiunto

LAMEZIA TERME – A Lamezia Terme il quadro è definito. Al ballottaggio andranno Mario Murone, candidato sindaco del centrodestra con il 44,05% dei voti e Doris Lo Moro candidata del centrosinistra con il 31,77%. Resta fuori il candidato civico Giampaolo Bevilacqua con il 24.19%. Nel computo dei consensi espressi, dalla prima analisi, risalta il dato del voto disgiunto, che sembra sia stato consistente e determinante.

Murone che stacca la Lo Moro di poco più di 12 punti percentuali prende oltre 2400 voti in meno rispetto alle sue 6 liste, mentre il candidato civico Bevilacqua (ex Forza Italia) prende oltre 3300 voti in più delle tre liste che lo hanno sostenuto. Doris Lo Moro va quasi alla pari, prendendo circa 170 voti in più rispetto alle proprie 5 liste.

LEGGI ANCHE: Elezioni, le sfide e i sindaci eletti nei comuni al voto in Calabria – Il Quotidiano del Sud

LAMEZIA TERME AL BALLOTTAGGIO, OLTRE IL VOTO DISGIUNTO LE PREFERENZE AI PARTITI

Per quanto concerne i voti delle singole liste. Il Partito Democratico risulta il primo partito con il 13.87%, segue Fratelli d’Italia con 10,87% tallonata da Noi Moderati con 10,47%. Sotto le due cifre Forza Italia 9,02% e la Lega Salvini 8,75%. Dal conteggio delle preferenze dei singoli candidati arrivano diverse riconferme per i consiglieri comunali uscenti e alcuni vistosi flop.