Elezioni, le sfide e i sindaci eletti nei comuni al voto in Calabria

Elezioni in Calabria, le sfide nei 17 comuni chiamati al voto e i sindaci eletti alla guida delle nuove amministrazioni comunali

Sono 17 i comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco in Calabria. In particolare, si tratta di 5 comuni in provincia di Catanzaro (Cropani, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e Petronà), 5 in provincia di Cosenza (Cassano allo Ionio, Cetraro, Paola, Rende, Scalea), 2 in provincia di Crotone (Isola Capo Rizzuto e Melissa), 4 in provincia di Reggio Calabria (Marina di Gioiosa, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Scilla) e infine 1 in provincia di Vibo Valentia (Spadola).

In tre comuni i sindaci calabresi sono già eletti mentre ancora erano in corso le votazioni, si tratta di Tito Nastasi, a Melito Porto Salvo (RC), Sandro Polimeni a San Lorenzo (RC) e di Raffaele Mercurio a Cropani (CZ).

ELEZIONI IN CALABRIA, I SINDACI ELETTI NEI VARI COMUNI

Ecco tutte le sfide tra i candidati a sindaco comune per comune.

PROVINCIA DI CATANZARO

CROPANI CANDIDATO VOTI % RAFFAELE MERCURIO (UNICAMENTE CROPANI) – SINDACO ELETTO Elettori 3.798

JACURSO CANDIDATO VOTI % PIETRO SERRATORE (AMARE JACURSO) ANTONIO SOVERATI (INSIEME PER JACURSO) Elettori 778

LAMEZIA TERME CANDIDATO VOTI % DORIS LO MORO (5 LISTE) GIANPAOLO BEVILACQUA (3 LISTE) MARIO MURONE (6 LISTE) Elettori 61.256

MAIDA CANDIDATO VOTI % DARIO GALDINO AMANTEA (COSTRUIAMO IL FUTURO) FRANCESCO DATTILO (UN’ALTRA MAIDA È POSSIBILE) SALVATORE PAONE (LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE ) Elettori 4.962

PETRONÀ CANDIDATO VOTI % VINCENZO MAZZEI (SIAMO PETRONÀ E ARIETTA) DARIO BOLOTTA (NUOVA ERA PETRONESE) Elettori 2.515

PROVINCIA DI COSENZA

CASSANO ALLO IONIO CANDIDATO VOTI % ANTONELLO MARIO AVENA (ARTICOLO VENTUNO) GIANPAOLO IACOBINI (5 LISTE) CARMEN GAUDIANO (3 LISTE) Elettori 16.126

CETRARO CANDIDATO VOTI % GIUSEPPE AIETA (INSIEME PER CETRARO) GIOVANNI DEL TRONO (CETRARO NEL CUORE) Elettori 10.225

PAOLA CANDIDATO VOTI % ROBERTO PERROTTA (LA NOSTRA PAOLA) POLITANO GIOVANNI (INSIEME PER PAOLA) GRAZIANO DI NATALE (PAOLA CIVICA E PROGRESSISTA) ANDREA SIGNORELLI (RIPARTE IL FUTURO) ANTONIO CASSANO (LIBERA SCELTA) Elettori 15.185

RENDE CANDIDATO VOTI % GIOVANNI BILOTTI (3 LISTE) MARCO SAVERIO GHIONNA (6 LISTE) SANDRO PRINCIPE (6 LISTE) LUCIANO BONANNO (LIBERTÀ IN MOVIMENTO) ROSSELLA GALLO (2 LISTE) Elettori 32.275

SCALEA CANDIDATO VOTI % GIACOMO PERROTTA (SCALEA OLTRE) ANGELO PIO ARMANDO PARAVATI (SCALEA FUTURA) GENNARO LICURSI (UNITI PER SCALEA) MARIO RUSSO (SCALEA RNASCE) Elettori 10.693

PROVINCIA DI CROTONE

ISOLA CAPO RIZZUTO CANDIDATO VOTI % ANDREA FILICI (PARTITO DEMOCRATICO-PACE) MAURIZIO PISCITELLI (4 LISTE) MARIA GRAZIA VITTIMBERGA (4 LISTE) Elettori 13.120

MELISSA CANDIDATO VOTI % LUCA MAURO (MELISSA RIPARTIAMO) RAFFAELE FALBO (MELISSA BENE COMUNE) Elettori 13.120

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

MARINA DI GIOIOSA IONICA CANDIDATO VOTI % GIUSEPPE COLUCCIO (MARINA IN PROSPETTIVA) ROCCO FEMIA (MARINA DI GIOIOSA) Elettori 6.340

MELITO PORTO SALVO CANDIDATO VOTI % ANNUNZIATO NASTASI (MELITO BENE COMUNE) – SINDACO ELETTO Elettori 8.199

SAN LORENZO CANDIDATO VOTI % ALESSANDRO NATALE POLIMENI (SAN LORENZO SVEGLIA!) – SINDACO ELETTO 867 100,00 Elettori 1.745 | Votanti: 904 (51,81%) | Schede nulle: 23 – Schede bianche: 14 – Schede contestate: 0

SCILLA CANDIDATO VOTI % CARMELA DETTA CARMEN SANTAGATI (SCILLA MEDITERRANEA) GAETANO CICCONE (SVILUPPO E SOLIDERIATÀ) ROCCO BUETI (SCILLA UNITA) Elettori 5.402

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA