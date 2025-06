2 minuti per la lettura

Dopo un lungo testa a testa con Doris Lo Moro, a scrutinio quasi completo è chiaro che Mario Murone è il nuovo sindaco di Lamezia Terme

Mario Murone è il nuovo sindaco di Lamezia Terme. A scrutinio quasi completo l’avvocato, candidato del centrodestra, è al 52,27% (11.854) e Doris Lo Moro al 47,73%. Le operazioni di scrutinio a rilento e un primo lungo testa a testa tra Mario Murone e Doris Lo Moro hanno tenuto col fiato sospeso i lametini. Poi, a tarda sera, oggi lunedì 9 giugno, il vantaggio di Murone è iniziato ad aumentare, traducendosi in dato definitivo consolidato.

Festeggiamenti per l’elezione di Mario Murone sindaco di Lamezia Terme

MARIO MURONE VINCE, LO MORO RECUPERA

Dunque, Doris Lo Moro, che nel primo turno era stata staccata di 14 punti dal candidato del centrodestra, pur recuperando molto, non riesce ad eliminare il gap dal suo competitor e Mario Murone diventa il nuovo sindaco di Lamezia. In netto calo l’affluenza alle urne rispetto al primo turno. Hanno votato in 27637 su 61256, pari al 45, 26%, il 14% in meno rispetto al primo turno, quando la percentuale si era attestata al 59,39. Ben novemila in meno. L’affluenza al voto referendario è stata invece del 41,61%.

OCCHIUTO: «A LAMEZIA VITTORIA IMPORTANTE, AUGURI MURONE»



«Sincere congratulazioni a Mario Murone, neo sindaco di Lamezia Terme. Una bella affermazione per il centrodestra e per Forza Italia, una vittoria importante e meritata. Auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino lametino. Un sentito ringraziamento anche all’ex sindaco Paolo Mascaro per il lavoro svolto in questi anni e per la leale collaborazione sempre avuta con la Regione». Queste le prime dichiarazioni di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, nel congratularsi con il neo sindaco di Lamezia Terme.