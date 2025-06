Occhiuto: «Mi ricandiderò, saranno i calabresi a giudicarmi»

5 minuti per la lettura

CATANZARO – Dopo l’annuncio dell’inchiesta per corruzione (LEGGI), il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto decide di rivolgersi direttamente ai calabresi e in una conferenza stampa alla Cittadella regionale tuona: “Ho deciso di fare una conferenza stampa anche con la stampa locale perché mi sembrava doveroso farlo, anche questa è una cosa che era stata sconsigliata dai miei avvocati e che di solito non si fa. Generalmente non si parla con la stampa prima di essere sentiti. Ma io credo di avere improntato la mia attività alla trasparenza e non mi va che venga sporcata l’immagine della Regione che amministro. Sarà un atteggiamento poco prudente, ma doveroso anche per i calabresi per il modo in cui sono abituato a comunicare. Mi sento stuprato, ma sono in formato combattimento”.

“Io non lo so chi abbia dato le notizie – ha precisato Occhiuto rispondendo alle domande dei giornalisti – Io ho ricevuto questi due fogli venerdì 6, con un atteggiamento da parte della Guardia di finanza molto corretto, senza clamore”. Occhiuto ammette di essere “rimasto un po’ basito, ho cercato di capire quali fossero i fatti perché non si capiva. Ho chiesto di evitare fughe di notizie, anche perché non volevo creare preoccupazione nelle persone più vicine a me, non ne ho parlato nemmeno al mio portavoce. Poi è iniziato tutto questo vociare, questo “frullatore”, ci sono state telefonate da parte di giornalisti nazionali, quindi ho capito che la notizia sarebbe uscita da lì a breve e così ho deciso di farla uscire io. Non so come sia successo, qualcuno deve aver parlato con la stampa, non so ancora chi ma qualcuno lo ha fatto”.

LEGGI LE ACCUSE DELLA PROCURA

“Io questa idea di ricandidarmi l’ho annunciata più volte nei mesi passati, non credo che l’indagine sia dipesa da questa circostanza – ha aggiunto ancora Occhiuto riferendosi a una sua candidatura bis alla presidenza della Regione – ma non posso dire nient’altro perché non ho il fascicolo e per mia natura non sono un complottista. Certo – ammette Occhiuto -, sono arrabbiato perché non vedo dove sia la corruzione ma non cambio atteggiamento ora che sono dall’altra parte”.

Il presidente della Regione Calabria, ribadendo ancora una volta la volontà di essere sentito dagli inquirenti, afferma “che non me la sento di attaccare la magistratura perché con la magistratura in questi tre anni e mezzo ho lavorato fianco a fianco, c’è stata sinergia istituzionale. Non posso dire che queste persone prima le stimavo e adesso non le stimo più”. “Io non credo che ci sia una cospirazione dei magistrati – aggiunge Occhiuto -, spero fortissimamente che queste carte non provengano dalla Procura, ma tutti i giornalisti mi hanno confermato che la Procura era “abbottonatissima”, spero che non provengano dalla Polizia giudiziaria. Forse da qualche avvocato ‘comunistà?”, scherza.

IL SOSTEGNO DAL MONDO POLITICO

Sostegno dal mondo politico? “Ho avuto tantissime solidarietà – risponde Occhiuto – di molti dirigenti nazionali e locali di tutti i partiti del centrodestra, persino da Salvini, un grande sostegno. Per altri esponenti politici questo sostegno non c’e’ stato, io invece non mi sono mai sentito solo. Ho un solido rapporto con le leadership nazionali, non credo di avere problemi su questo versante. Ma il sostegno più consistente, straordinario – rivela Occhiuto – l’ho ricevuto dai calabresi, così straordinario non l’ho ricevuto nemmeno dopo essere stato operato. Tutti i presidenti di Regione prima di me sono stati indagati o anche colpiti da misure cautelari, in gran parte sono stati poi assolti ma sono stati uccisi politicamente. Io non consentirò la mia uccisione politica. Non mi faccio azzoppare, mi candiderò e oggi lo dico con ancora più convinzione per dimostrare che c’è stato in Calabria un cambio di passo e voglio che siano i calabresi a giudicare se ho governato bene” ha spiegato Occhiuto.

OCCHIUTO: “HO BUTTATO IL SANGUE PER I CALABRESI”

Occhiuto si è poi detto “arrabbiato perche’ i fatti contestati sono inconsistenti, non c’e’ nulla di assimilabile alla corruzione, ma non cambio atteggiamento: governo una regione complicata ed e’ giusto che i magistrati indaghino, anche su di me. Non chiedo maggiori garanzie, anzi chiedo di essere sentito al buio e senza aver visto le carte. Svolgo una funzione pubblica e ho buttato il sangue per la Calabria, per fornire una narrazione diversa della regione. Il fatto che oggi si sporchi il mio lavoro – ha proseguito il presidente della Regione – è per me insopportabile. Sollecito, ancora una volta, i magistrati a chiamarmi. Non sento di dover attaccare la magistratura, con cui ho lavorato fianco a fianco con la massima stima, voglio solo si sappia che se dovesse esserci qualcosa che ha indotto la polizia giudiziaria o un sostituto procuratore ad agire, sono nella condizione di chiarirla”.

I RAPPORTI CON POSTERARO

“Quale sarebbe il patto corruttivo? Io ero socio di una società privata e mi accusano di aver avuto benefit. Quando mi chiameranno i magistrati farò vedere i miei rapporti societari. Sono normali rapporti tra soci come avviene in tutta Italia. Non c’e’ alcun patto corruttivo perché io non ho detto ti nomino per avere utilità in cambio”, non c’è stata alcuna nomina. E’ una accusa lunare”. Quali sono i suoi rapporti con uno degli indagati, Paolo Posteraro? “Si tratta di normali rapporti tra soci, come avviene in tutte le societa’ d’Italia. Posteraro – ha spiegato il presidente della Regione Calabria – è mio socio da anni e non è uno scappato di casa, in linea di principio avrei potuto nominarlo perché ci sono nomine fiduciarie ma proprio perche’ sono un maniaco del rigore non l’ho fatto ma anche – ha concluso Occhiuto – per dare un segnale alle altre persone che governano con me: potrebbe venire un assessore a dirmi ‘se lo fai tu perchè non posso farlo io'”.