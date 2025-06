Occhiuto si difende in tv: «Saranno i calabresi a dire se sono degno»

5 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indagato in una inchiesta della Procura di Catanzaro, ospite della trasmissione “Quarta Repubblica”: «Non mi lascerò massacrare. I magistrati mi chiamino: posso chiarire tutto»

«È successo a molti presidenti di Regione in Calabria. Sono stati arrestati, rinviati a giudizio o indagati. Nella maggior parte dei casi sono stati assolti o la loro posizione archiviata. Ne sono usciti però distrutti politicamente sui giornali. Io non lo consentirò per me stesso. Chiederò ai calabresi, candidandomi comunque, se sono degno di amministrare la Calabria e se l’ho amministrata bene».

ROBERTO OCCHIUTO OSPITE DI NICOLA PORRO SU RETE4

Parla con foga Roberto Occhiuto nella parte finale dell’intervista rilasciata ieri sera, lunedì 16 giugno, a Nicola Porro per “Quarta Repubblica”, su Rete4. Ribadisce – come ha fatto nel video pubblicato sui social per comunicare di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione – di essere «incazzato» perché «ho buttato il sangue per questa regione che tutti dicevano ingovernabile. Ne ho cambiato la narrazione e ora invece si dà un’immagine della Calabria e di me che non è reale».

OCCHIUTO: «LO SO CHE È UNA REGIONE COMPLICATA»



Chiarisce però che il suo non è il discorso di chi, dopo esser passato dalla parte di chi è indagato, tuona contro i giudici. «Lo so che è una regione complicata, io ho lavorato in questi anni fianco a fianco con forze dell’ordine e magistrati. Ho sempre detto ‘indagate a 360 gradi’, controllate tutto, indagate anche me. Ma se chiedo di poter essere sentito, anche al buio, benché i miei stessi avvocati me lo sconsiglino non sapendo cosa mi contestano, perché nelle due pagine che ho ricevuto (l’avviso di prosecuzione delle indagini avviate un anno fa, ndr) non c’è scritto nulla, è perché sono certo di non aver fatto nulla che possa essere assimilato a corruzione. – continua Occhiuto – Voglio essere sentito perché sono nelle condizioni di chiarire tutto e potrò tornare a lavorare serenamente. Io lavoro 16, 17 ore al giorno su problemi complicatissimi della mia regione, invece ora una parte del mio cervello e del mio tempo lo devo dedicare a queste stronzate».

LE ACCUSE

Occhiuto (come anticipato ieri, lunedì 16 giugno dal Quotidiano) ha chiesto alla Procura di Catanzaro di avere le carte dell’inchiesta ma gli sono state negate, vista la fase preliminare in cui si muovono le indagini. «Mi sono state negate il 12 giugno, mi viene detto che le indagini sono in corso e che il fascicolo è in mano al pm. Il 14, però, escono sul Domani, che sembra la cancelleria del tribunale» dice Occhiuto. Già Porro aveva sottolineato la circostanza, dipingendo lo scenario di una campagna mediatica (quegli approfondimenti sulle carte dell’inchiesta, relative alla posizione di uno dei coindagati, il 14 giugno erano usciti, in realtà, anche sull’edizione cartacea e online del Quotidiano).

OCCHIUTO RISPONDE A PORRO



Ad ogni modo, il governatore risponde alle domande di Porro su alcuni dei punti sollevati dagli inquirenti. «Quello che sembrano contestarmi è che io avrei goduto di benefici da parte delle società di cui ero socio con uno degli indagati e in cambio avrei conferito al mio ex socio (il manager Paolo Posteraro, ndr) incarichi pubblici» premette Occhiuto. I benefici richiamati qui sono, in particolare, l’uso di auto aziendali e il pagamento di multe commesse da un familiare di Occhiuto. «Si tratta di una Smart che ho avuto in uso e di un’Audi di piccola cilindrata, usata per un breve periodo – puntualizza il governatore – Auto che hanno preso multe che sono arrivate alla società. Parliamo di rapporti che nelle società, in tutte le società, sono normali». Occhiuto dice poi di non aver mai conferito incarichi in Regione al suo ex socio. «Avrei anche potuto farlo. Non stiamo parlando di uno scappato di casa, ma di un giornalista, già autore di trasmissioni televisive, direttore di testate e che in passato aveva già ricoperto incarichi. Avrei potuto nominarlo, ma non l’ho fatto perché io sono di un rigore che gli amici definiscono a volte maniacale. Mi contestano poi che l’incarico lo avrebbe ottenuto dalla mia compagna, la sottosegretaria Matilde Siracusano. Quando lui si è offerto di collaborare con Matilde, io e lei siamo stati felici, perché parliamo di una persona che era già stata segretario particolare di due ministri, un giornalista che avrebbe potuto aiutarla nei rapporti con la stampa, figlio di un ex vicesegretario generale della Camera, quindi cresciuto praticamente a Montecitorio. Dov’è la corruzione?».

I BONIFICI E LA CESSIONE DI QUOTE

Rispetto ai bonifici ricevuti e che hanno insospettito gli inquirenti, Occhiuto assicura «sono tutti tracciabili, rientrano tutti in normali attività societarie». C’è poi la questione della cessione di quote a Posteraro, per sancire l’uscita dalle ultime due società di cui Occhiuto faceva parte, a inizio 2025. L’ipotesi degli inquirenti è che l’importo del rimborso accordato a Occhiuto (135mila euro, da cui si sarebbe dovuto decurtare il costo di due auto) sarebbe stato sovrastimato e a questa circostanza collegano la presunta promessa di un incarico in Regione (gli inquirenti sono cauti sul punto perché non ci sarebbe allo stato una intercettazione diretta tra i due e l’incarico in ogni caso non è stato conferito). «Si è trattato di una normale trattativa. Il mio ex socio diceva che le quote valevano 80mila, io ribattevo 300mila – spiega – Alla fine ci siamo accordati per 120mila euro più una Smart. Io sono nelle condizioni di fornire ai magistrati una perizia delle quote. Valevano anche di più, ho accettato un’offerta inferiore pur di uscirne».

«DOPO CHE HO ANNUNCIATO LA RICANDIDATURA, STO CASINO»



Perché aveva fretta di uscirne? Perché, spiega, non poteva più occuparsene e aveva deciso di ricandidarsi. L’annuncio della ricandidatura risale già alla fine dell’ottobre scorso, durante una manifestazione del centrodestra a Reggio Calabria. Il 5 giugno il governatore, parlando con i giornalisti dell’esito del sondaggio Swg che lo vedeva in crescita, aveva confermato la volontà di correre nel 2026. Accantonando l’evento di Reggio dello scorso ottobre, nel centrodestra all’indomani dell’avviso di garanzia qualcuno aveva già rimarcato lo strano tempismo tra la notifica dell’atto e l’annuncio (il secondo) della ricandidatura. Anche Occhiuto ieri una battuta analoga, pur con un inciso quasi en passant, l’ha fatta. «Combinazione dopo che ho annunciato la ricandidatura, qualche giorno, qualche settimana dopo – rimarca – succede ‘sto casino».