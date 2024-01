Comune di Lamezia, un assessore si dimette, un altro ci pensa

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un assessore si è dimesso, un altro sta riflettendo. Com’era prevedibile e già ipotizzato dal Quotidiano del Sud, l’adesione a Forza Italia del sindaco Mascaro, del suo vice Bevilacqua e dell’assessore Vaccaro (oltre a tre consiglieri comunali maggioranza) ha quindi causato un problema politico vista l’adesione a Forza Italia degli esponenti dell’amministrazione comunale, non più quindi una Giunta civica come all’origine. Proprio per questo gli assessori Giorgia Gargano e Teresa Bambara, figure di sinistra, avevano accettato l’incarico perchè era una Giunta civica, tecnica, senza quindi un “colore” politico.

Da qui la decisione di dimettersi da parte di Giorgia Gargano e di una riflessione in attesa di una decisione da parte di Teresa Bambara, considerato, appunto, che l’amministrazione comunale di Lamezia ora è targata Forza Italia (quindi di centrodestra) almeno in tre esponenti come il sindaco, vice e un assessore, oltre al partito azzurro, prima all’opposizione ora in maggioranza.

Gargano, assessore alla Cultura, allo stato non ha inteso rilasciare dichiarazioni, pur confermando di aver protocollato oggi le dimissioni, in quanto attende le valutazioni del sindaco, mentre Bambara, con delega ai servizi sociali, ha dichiarato al Quotidiano di non essersi, allo stato, dimessa, ma di aver preso “una pausa di riflessione”, così come prima di accettare l’incarico nel 2019.

Nelle prossime ore la decisione, o comunque non appena il sindaco farà le sue valutazioni che, in ogni caso, porteranno quasi certamente – come ipotizzato dal Quotidiano del Sud – a un rimpasto in Giunta per una sorta di “patto di fine consiliatura”.