Lamezia Terme, si dimette un altro assessore

2 minuti per la lettura

Nuovo scossone in giunta a Lamezia Terme, un altro assessore si dimette, si tratta di Gabriella De Sensi. Aveva i Lavori Pubblici

Lamezia Terme – La giunta Murone perde un altro pezzo. Si è dimessa anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriella De Sensi. Dopo l’abbandono di Giulia Bifano, (assessore al Bilancio, in quota Fratelli d’Italia) è arrivato, nelle ultime ore, di sabato 31 gennaio, quello della De Sensi in quota Lamezia Domani (lista satellite della Lega attrezzata da Filippo Mancuso). La De Sensi, oltre ai lavori pubblici aveva le deleghe a opere pubbliche, servizi cimiteriali, manutenzione straordinaria, programmazione strategica e programmi complessi, mobilità urbana.

La comunicazione con una Pec

La comunicazione delle sue dimissioni è stata affidata ad una pec inviata al Comune nella quale parla di “motivi strettamente personali”. Una spiegazione succinta alla quale aggiunge l’informativa data al gruppo di appartenenza (Lamezia Domani). e un breve commiato nel quale rivolge un saluto e l’augurio di buon lavoro al sindaco e all’amministrazione comunale tutta, annotando: «In questo breve ma intenso periodo ho dato il massimo forte dell’entusiasmo per il nuovo ruolo. Continuerò il mio impegno in ogni forma possibile al servizio di Lamezia e dei Lametini». Resta ovviamente da capire le vere motivazioni di questo passo indietro.

Possibile rimpasto

Intanto, bisogna comprendere se questo distacco ha qualche collegamento con quello precedente (Bifano) e/o quanto può essere legato alle turbolenze che hanno segnato di recente il percorso dell’amministrazione comunale e quelle del sindaco Murone. Tra i tanti interrogativi non si può escludere neanche una possibile visione diversa della De Sensi rispetto al modus operandi amministrativo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Ora, il sindaco si trova senza due assessori fondamentali (Bilancio e Lavori Pubblici) e con un terzo assessorato, quello affidato a Paradiso, dimezzato delle deleghe dopo alcuni problemi di ordine giudiziario. Cercasi, dunque rimpasto disperatamente. Ricordiamo che la Giunta Murone è esclusivamente. politica, “cucita” per lui dai partiti del centrodestra che hanno vinto le elezioni puntando sull’avvocato, nome nuovo della politica lametina.