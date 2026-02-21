Sanità in Calabria, Occhiuto ok agli Usa ma blinda i medici cubani: «Restano qui»

2 minuti per la lettura

Il governatore Occhiuto conferma i medici cubani nella Sanità in Calabria nonostante le pressioni Usa di Trump e apre a professionisti statunitensi.

CATANZARO – Il “caso Cuba” scuote l’asse diplomatico tra Calabria e Stati Uniti, ma il Governatore Roberto Occhiuto non arretra. Nonostante le presunte pressioni esercitate dall’amministrazione di Donald Trump per interrompere la collaborazione con l’Avana, il messaggio che arriva da Catanzaro è netto: i medici caraibici non si toccano.

«Posso dirle che l’amministrazione americana, anche durante la presidenza Biden, non ha mai manifestato particolare entusiasmo rispetto alla nostra iniziativa di portare medici cubani in Calabria. Ma in questi anni con gli ambasciatori e con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti in Italia abbiamo sempre avuto un dialogo sereno, costante e improntato alla collaborazione». Lo ha detto senza esitazioni il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

LEGGI ANCHE: Quel debito che abbiamo verso Cuba

Il Governatore ha , infatti, risposto così una volta interpellato telefonicamente dall’Ansa in merito alle presunte pressioni esercitate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, su diversi Paesi, tra i quali l’Italia, affinché venga interrotto l’impiego di medici cubani. «Nelle ultime settimane – ha detto Occhiuto – i contatti con il Dipartimento di Stato Usa si sono ulteriormente intensificati. Posso confermare che la prossima settimana incontrerò Mike Hammer, responsabile per gli affari statunitensi a Cuba».

LEGGI ANCHE: I medici cubani e il caso diplomatico con gli Usa

Nonostante le manovre internazionali, Occhiuto blinda i professionisti già operativi negli ospedali calabresi. «Una cosa è certa – sottolinea il presidente della Regione Calabria – i medici cubani attualmente in servizio in Calabria resteranno anche nei prossimi anni. Sono stati, sono e continueranno a essere determinanti per garantire il funzionamento dei pronto soccorso e per mantenere aperti tutti gli ospedali della nostra regione».

BLINTATI I MEDICI CUBANI INDISPENSABILI IN CALABRIA, OCCHIUTO APRE ANCHE AI MEDICI USA

Il Governatore non chiude però la porta agli alleati d’oltreoceano. «Avevamo un accordo – ha concluso Occhiuto – per arrivare a 1.000 medici caraibici in totale. Se il governo degli Stati Uniti intenderà aiutarci mettendo a disposizione nuovi medici stranieri per la Calabria, fino appunto ai 1.000 che ci servono, non abbiamo ovviamente alcuna preclusione. Anzi, siamo pronti ad accogliere a braccia aperte chiunque voglia contribuire al rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale».