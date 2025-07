La maglia del Catanzaro nel video degli Oasis

1 minuto per la lettura

Un tifoso ripreso con la maglia del Catanzaro, a Manchester, nella seconda tappa del tour degli Oasis, campeggia tra le immagini sul profilo Instagram del duo

DOPO la reunion che ha fatto tremare i polsi e gelare il sangue nelle vene dei fan di tutto il mondo, che da anni aspettavano questa notizia, Noel e Liam Callagher, gli Oasis in breve, hanno iniziato il loro tour delle meraviglie e la Calabria c’era.

Nella seconda delle tappe “casalinghe” nella loro Inghilterra, a Manchester con Carlo, «un ragazzo di Soverato con il cuore diviso tra il ritmo incalzante della Curva Massimo Capraro e le inconfondibili sonorità degli Oasis», come scrivono da Passione Catanzaro.

Carlo è un punto di riferimento tra i fedelissimi dello stadio “Ceravolo” e a Manchester indossava la maglia del Re Pietro Iemmello. «Il “9” che incarna l’anima del reparto offensivo giallorosso, il Re che domina l’area, bomber, capitano e un vero e proprio simbolo catanzarese». Scrive sempre la redazione di Passione Catanzaro.

Maglia immediatamente instagrammata, tra tante riprese al volo e che ora campeggia ad apertura del reel di promozione del concerto sulla pagina ufficiale degli Oasis. Tanta la soddisfazione per i tifosi giallorossi che hanno commentato in massa il post. Che da giorni rimbalza sui social. Come in un flipper viene gioiosamente ricondiviso a destra e a manca. Come una manna dal cielo di Manchester al ritmo del rock di Liam e Noel nuovamente insieme sul palco.