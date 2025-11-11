Botricello, l’Accademia A.S.M. Art’è Studios del maestro Froio riconosciuta come ente di interesse comunale

2 minuti per la lettura

BOTRICELLO – L’arte e la formazione musicale diventano patrimonio condiviso del territorio. Un riconoscimento che premia anni di impegno, passione e qualità didattica. La Giunta Comunale di Botricello ha approvato il provvedimento con cui l’Accademia A.S.M. Art’è Studios School of Music, diretta dal maestro Rosario Francesco Froio, viene ufficialmente riconosciuta come Ente professionale di formazione musicale di interesse comunale.

Si tratta di un traguardo significativo per una realtà che, sin dal 2013, rappresenta un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale del territorio. L’Accademia, già accreditata dalla Regione Calabria e convenzionata con il Conservatorio Statale di Musica “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, offre corsi riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rilascia certificazioni internazionali.

Oltre all’attività didattica, la scuola promuove laboratori, masterclass, concerti ed eventi pubblici volti alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione dei giovani talenti locali. Nel corso degli anni, l’Accademia ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano anche grazie a manifestazioni di grande partecipazione, come la “Festa della Musica”, organizzata annualmente in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il riconoscimento comunale – si legge nella delibera – vuole sancire e rafforzare un percorso di sinergia e collaborazione istituzionale, aprendo la strada a nuovi progetti educativi e musicali sostenuti dal patrocinio del Comune.

Soddisfazione del sindaco di Botricello

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio, che ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo sociale dell’Accademia diretta dal maestro Froio: «La scuola del maestro Froio rappresenta uno straordinario riferimento educativo e culturale. In questi anni ha contribuito in modo concreto alla crescita del nostro territorio e del comprensorio, promuovendo anche iniziative di sostegno per bambini in difficoltà economica o sociale. Ogni anno – ha aggiunto il primo cittadino – organizziamo insieme eventi di grande valore, a testimonianza di una sinergia sempre più solida e convinta. Questo riconoscimento è il giusto premio a un impegno serio, costante e di qualità, che merita l’apprezzamento dell’intera comunità».

Un riconoscimento che non solo celebra il percorso dell’Accademia A.S.M. Art’è Studios, ma ne consolida il ruolo di motore culturale e formativo per Botricello e per l’intero comprensorio.

L’Accademia si conferma così parte viva e integrante del tessuto sociale e artistico del territorio, continuando a far risuonare, tra le nuove generazioni, le note della passione, dell’impegno e del talento.