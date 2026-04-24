“Semi di fiducia”: a Botricello la legalità cresce insieme ai bambini, l’incontro con i Carabinieri

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“Semi di fiducia”: i Carabinieri della stazione di Botricello incontrano i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di via Aldo Moro.

BOTRICELLO (CATANZARO) – Un seme che cresce, anno dopo anno, fino a diventare un piccolo bosco di consapevolezza, emozione e speranza. A Botricello la legalità non è soltanto un concetto da insegnare: è un’esperienza da vivere, respirare e costruire ogni giorno, soprattutto attraverso lo sguardo e le mani piene di futuro dei più piccoli. Si è svolta con grande partecipazione la quarta edizione del progetto “Semi di Fiducia”, che ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di via Aldo Moro e la Stazione dei Carabinieri di Botricello, in un percorso condiviso tra scuola, istituzioni e comunità.

“Semi di fiducia”: i Carabinieri incontrano i piccoli studenti di Botricello

All’iniziativa hanno preso parte il Comandante della Stazione, il Maresciallo Maggiore Davide Lombardo, il sindaco Saverio Simone Puccio, la dirigente scolastica Isabella Marchio e il parroco don Rosario Morrone. Presenti anche l’assessore Emanuele Carello e la consigliera delegata all’Istruzione Paola Catrambone, a testimonianza di una rete istituzionale compatta attorno ai temi dell’educazione e della cittadinanza attiva. L’incontro si è aperto con un momento di forte unità simbolica: l’Inno d’Italia cantato all’unisono da bambini, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, a suggellare il senso di appartenenza a un’unica comunità.

I Carabinieri hanno dialogato con i bambini, raccontando il loro impegno quotidiano al servizio della collettività e consegnando un calendario illustrato, pensato per mantenere vivo il legame con le famiglie durante tutto l’anno. I piccoli protagonisti hanno risposto con entusiasmo, regalando poesie, disegni e riflessioni nate da un percorso educativo sviluppato durante l’anno scolastico sui temi della legalità, del rispetto e della convivenza civile. Un momento intenso, che ha restituito la misura di quanto il progetto sia diventato parte integrante della crescita formativa dei bambini.

A rendere ancora più significativo l’evento è stato il contributo dell’artista locale Immacolata Manno, che ha donato ai militari un’opera dal titolo “Semi di Fiducia”. Il quadro racconta con forza simbolica il legame tra l’Arma e i bambini: protezione, vicinanza e fiducia reciproca che si traducono in crescita civile e culturale. Il progetto “Semi di Fiducia” si conferma così un laboratorio di comunità, dove istituzioni diverse collaborano con un obiettivo comune: seminare nei più piccoli i valori della legalità, del rispetto e della responsabilità. A Botricello, quei semi continuano a germogliare.