Madonna di Porto Salvo, a Catanzaro la festa per la protettrice dei marinai

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A Catanzaro la suggestiva “processione a mare” per la Madonna di Porto Salvo, la protettrice dei marinai e dei pescatori

MADONNA di Porto Salvo è uno dei titoli con cui è venerata Maria, in veste di “protettrice dei marinai e dei pescatori”. Molte località costiere italiane, in modo particolare al sud e in Calabria, festeggiano la Madonna di Porto Salvo, dove la forte devozione mariana dei pescatori ha dato vita a festeggiamenti estivi molto seguiti.

Tra le celebrazioni, la Festa della Madonna di Porto Salvo a Catanzaro Lido (Marina di Catanzaro, Bandiera Blu) è una delle più partecipate. Si svolge solitamente l’ultima domenica di luglio (il 26 luglio 2026) e prevede una suggestiva “processione a mare” con centinaia di barche addobbate che seguono il peschereccio principale, su cui è posta la statua della Madonna.

La Festa di Porto Salvo ruota attorno all’omonima chiesetta nel quartiere marinaro, dove le famiglie dei pescatori e la comunità dei fedeli si raccolgono per omaggiare la protettrice. La particolare devozione locale è legata al salvataggio miracoloso di un equipaggio in mare, durante una tempesta.

All’evento religioso si aggiungono concerti, degustazioni e competizioni sportive, nello spirito di una ricorrenza che per la sua storicità è riconosciuta “Bene Demoetnoantropologico”.