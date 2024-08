Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Cinema Calabria 2024

5 minuti per la lettura

Il Blanca Cruz, Comune di Stalettì, ha ospitato la quinta selezione regionale di Miss Italia Calabria. Miss Cinema Calabria 2024 è Chiara Cipri.

Miss Cinema Calabria 2024 è Chiara Cipri di Palmi. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

Il Blanca Cruz, situato nel Comune di Stalettì, nella meravigliosa località turistica di Caminia, ha ospitato la ventiquattresima tappa di Miss Italia Calabria, quinta selezione regionale. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo il dottor Elia Diaco, caro amico di Miss Italia Calabria, per aver voluto fortemente realizzare questa meravigliosa serata. Ringraziamo Massimo Stirparo, titolare del Blanca Cruz, per averci ospitati in uno dei lidi più belli della Calabria. Uno dei posti che ci ha regalato maggiore soddisfazione nell’organizzazione di questa manifestazione. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Stalettì e il sindaco Mario Gentile. Venite a visitare Stalettì e il Blanca Cruz. Venite in Calabria!».

«Ringraziamo la madrina di questa serata Francesca Bergesio, ormai calabrese d’adozione. Un ringraziamento speciale, come al solito, va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Ringraziamo il nostro ospite Gianni Testa, che nelle prossime tappe ci accompagnerà in giuria. Grazie alla bravissima cantante Desiree Malizia e al nostro ospite illusionista Giandomenico Morello», hanno concluso gli organizzatori.

VENTIQUATTRESIMA TAPPA MISS ITALIA CALABRIA: IL COMUNE DI STALETTÌ

Elia Diaco (angiologo e amico di Miss Italia Calabria) ha contribuito alla realizzazione della ventiquattresima tappa di Miss Italia Calabria al Blanca Cruz: «Abbiamo portato questa splendida manifestazione in una cornice bellissima, uno dei posti più belli della nostra costa. Stalettì è un Comune fantastico. Sembra di stare ai Caraibi! Non potevamo scegliere posto migliore per eleggere Miss Cinema Calabria 2024».

Il titolare del Blanca Cruz Massimo Stirparo: «Miss Italia è nel cuore dei calabresi. A 30 km da Caminia abbiamo Isca sullo Ionio, città natale di Enzo Mirigliani. È con immenso piacere che abbiamo ospitato per la prima volta una manifestazione di questo tipo, che offre una grande opportunità a tutte le ragazze che sognano di entrare nel mondo del cinema, dello spettacolo e della moda. Spero che una di loro possa diventare la prossima Miss Italia».

Il sindaco di Stalettì Mario Gentile: «Miss Italia Calabria è una manifestazione che può dare lustro alla comunità. Credo sia molto importante coniugare la bellezza delle aspiranti miss con la bellezza di posti meravigliosi come Copanello, Caminia, Pietragrande. Auguro alle ragazze di mettere in luce la loro semplicità e aspirare alla bellezza della vita, oltre che alla bellezza esteriore».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: SPETTACOLO E TEMA

L’edizione di quest’anno della kermesse, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha dimostrato come la bellezza possa essere un potente veicolo per promuovere la cultura, le tradizioni e l’identità di un territorio, facendo vivere agli spettatori un’esperienza unica che va ben oltre il semplice concorso di bellezza.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali calabresi, espressione autentica dell’artigianato locale, a cura dell’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, questo innovativo format ha saputo fondere l’eleganza delle concorrenti con un omaggio alle cinque province calabresi, grazie a una sinergia perfetta tra artisti e professionisti locali.

La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza” è stata ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo, conferendo all’evento una colonna sonora che ha saputo catturare l’essenza della Calabria. In questa edizione, le aspiranti Miss hanno potuto contare sul prezioso supporto di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach. Grazie alla sua guida, le concorrenti hanno affrontato la competizione con maggiore sicurezza e consapevolezza di sé

La serata, condotta con maestria da Larissa Volpentesta e Linda Suriano, è stata arricchita dalle esibizioni di talenti emergenti come Desiree Malizia, super finalista di The Voice Italy Kids, e dall’illusionista Giandomenico Morello, già noto per le sue numerose partecipazioni a programmi televisivi nazionali.

Madrina della serata Miss Italia 2023 Francesca Bergesio: «Ormai, sono una calabrese d’adozione, dopo aver trascorso quest’anno principalmente in questa meravigliosa Regione. Sono felicissima di essere ritornata qui e di aver rivisto Linda, Carmelo e tutto il team di Miss Italia Calabria. In questa serata, ci siamo divertiti tanto. Bellezza e talento non sono di certo mancati. Abbiamo eletto Miss Cinema Calabria in un posto davvero fantastico con un mare cristallino».

LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della ventiquattresima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Giuseppe Pirillo (Framesi), Edy Galato Mingrone (anestesista), Attilio Arnone (artista e pittore), Francesco Fragomele (vice-presidente Provincia di Catanzaro), Daniela Squillace (Squillace Pietro gioielleria Roccella Jonica – Miluna), Bernardo Bertucci (primario radiologia Ospedale Pugliese), Franco Abbonante (responsabile azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco).

MISS CINEMA CALABRIA 2024

Al momento della proclamazione, Miss Cinema Calabria 2024 ha confessato: «Sono felicissima e assolutamente sorpresa. È un grande onore poter rappresentare la Calabria con questa importante fascia alle prefinali nazionali. Questa è la storica fascia di Sophia Loren. Il mondo del cinema mi affascina molto. Faccio parte di una compagnia di musical. Mi auguro che Miss Italia possa rappresentare un trampolino di lancio».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 14 a Mottafollone, il 15 a Condofuri, il 16 a Mirto Crosia, il 17 a San Giovanni in Fiore, il 18 a Civita, il 19 a Cirò Marina e il 20 a Carlopoli. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.