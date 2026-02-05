2 minuti per la lettura

Catanzaro si veste di cacao: arriva il “Puro Cioccolato Festival” 2026 dal 6 all’8 febbraio, in Piazza Luigi Rossi – Piazza della Prefettura.

CATANZARO – Se il cuore di Catanzaro potesse parlare, nei prossimi giorni batterebbe al ritmo dolce del cioccolato. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026, Piazza Luigi Rossi – Piazza della Prefettura si trasformerà in un elegante salotto del gusto per accogliere la settima tappa del “Puro Cioccolato Festival”. Un itinerario che celebra la magia fondente, al latte e bianca dell’oro dolce per eccellenza.

A Catanzaro arriva il Puro Cioccolato Festival 2026

Per tre giorni, dalle 10 alle 21, ogni angolo del centro storico diventerà un paradiso dei sensi. Oltre 15 stand ospiteranno maestri cioccolatieri, pasticceri artigiani e produttori provenienti da tutta Italia e dal mondo. Un viaggio multisensoriale dove ogni morso racconta storie di passione, tradizione e innovazione tra cioccolato che si scioglie in bocca e creazioni che sfidano la fantasia. Dal fondente piemontese, intenso e deciso, alle raffinatezze belghe e svizzere, vellutate e delicate, passando per i sapori classici fino alle sperimentazioni gourmet che seducono il palato. Ogni degustazione è un ballo di aromi e consistenze, tra dolcezza e leggerezza, che travolge il visitatore. Tra profumi caldi e avvolgenti di cacao tostato e caramello, cioccolato fuso che scivola lento, praline lucide come gemme preziose e sculture originali, ogni passo diventa un invito irresistibile: assaporare, lasciarsi sorprendere e abbandonarsi al piacere.

Dietro questa festa del gusto c’è Alfredo Orofino, imprenditore torinese e Presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada – noto come “Il Re dello Street Food”. La sua esperienza nell’International Street Food Festival ha trasformato la settima tappa di Catanzaro in un evento innovativo e inclusivo. Un appuntamento capace di fondere tradizione, spettacolo e creatività. Grazie alla collaborazione con Confartigianato, Orofino porta nel capoluogo calabrese un’esperienza unica, dove il cioccolato è un vero e proprio linguaggio dei sensi.