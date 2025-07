5 minuti per la lettura

Nona selezione di Miss Italia Calabria: eletta Miss Miluna città di Motta Santa Lucia 2025. Prossima tappa: 1° agosto a San Giovanni in Fiore per l’elezione di Miss capitale della Sila per la prima selezione regionale dell’edizione 2025.

MOTTA SANTA LUCIA (CATANZARO) – Miss Miluna città di Motta Santa Lucia 2025 è Elisa D’Andrea di Cosenza, premiata durante la nona selezione di Miss Italia Calabria svoltasi nel cuore di un borgo ricco di storia e tradizione che custodisce intatto il fascino del suo passato medievale. Arroccato in posizione elevata per sfuggire alle minacce dei pirati, il paese racconta la sua storia attraverso le pietre antiche del Castello e le vie che si snodano lungo la collina, lambendo la suggestiva Piazza Castello, cuore pulsante della comunità. Tra le dimore affacciate sullo spartiacque, il tempo sembra essersi fermato.

I mottesi, fedeli custodi delle loro radici, già dal Cinquecento si spinsero verso le montagne della Diocesi di Martirano, portando con sé l’anima della loro terra. La chiesa di Santa Maria delle Grazie vegliava sulla comunità, offrendo protezione e sacralità. Durante i tumulti del 1806, mentre le fiamme minacciavano i paesi vicini, Motta rimase intatta, risparmiata dall’incendio, come un prezioso scrigno di memoria. Ancora oggi, nei portali scolpiti, nei balconi e nelle antiche scale di pietra verde del Reventino, si respira la cura e la passione con cui i mottesi hanno preservato la loro storia, trasformando ogni pietra in un racconto da tramandare.

Miss Italia Calabria 2025

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari di Carli Fashion Agency e esclusivisti regionali, sono i volti che guidano questa avventura tra le eccellenze della Calabria. Per loro, il segreto è semplice: un team affiatato è il cuore pulsante di ogni risultato «Motta Santa Lucia – affermano gli organizzatori della kermesse- ci ha accolti con un calore che ha superato ogni aspettativa. Qui abbiamo scoperto una manifestazione straordinaria, animata da un pubblico entusiasta e partecipe. Tutto questo è stato possibile grazie alla volontà ferma del sindaco Ivano Egeo, a cui va il nostro sentito ringraziamento, insieme a Marco Pace. Dietro le quinte, una squadra instancabile lavora con passione, mentre le nostre giovani miss affrontano chilometri e sacrifici, sostenute dall’amore delle loro famiglie. Un grazie dal profondo del cuore va a tutto il pubblico, presente e da casa, che segue con costanza e affetto il nostro tour.

Un ringraziamento speciale va ai nostri partner: Carlomagno Auto e D&M – Design & Multimedia, Amarelli di Rossano. E, naturalmente, un ringraziamento affettuoso alla nostra madrina, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti. Invitiamo le giovani calabresi a iscriversi al concorso sul sito ufficiale per diventate protagoniste di questa fantastica avventura».

Grazie alla preziosa collaborazione con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), lo spettacolo arriva direttamente nelle case di tutta la Regione, amplificando la sua portata e rafforzando il legame profondo tra l’evento e il territorio.

Motta Santa Lucia

Nel pomeriggio che ha preceduto la nona selezione di Miss Italia Calabria, Piazza Castello si è accesa di un fascino profondo, radicato nelle pieghe della tradizione. Il pubblico ha vissuto l’emozione dell’antico rito del “Ciuccio di Sant’Anna”, simbolo di un’identità che continua a conquistare intere generazioni.

Tra canti e balli, in un’atmosfera festosa e travolgente, l’intero paese si è lasciato cullare da una manifestazione che si rinnova ogni anno: lungo le vie di Motta Santa Lucia, maestoso, avanza il Ciuccio, gigante di canne intrecciate con maestria, portatore di storie e memoria. Lo si vede danzare, sospinto da mani grandi e piccole, accompagnato dal ritmo della musica popolare, mentre il corteo si snoda come un fiume di gioia e devozione. E quando cala il buio, tra applausi e sguardi pieni di meraviglia, il Ciuccio viene affidato alle fiamme: un rogo simbolico che non distrugge, ma riaccende il fuoco sacro della tradizione. Così, a Motta, il sapere antico vive e si trasmette – passato di mano in mano, di cuore in cuore, fino alle dita dei più piccoli.

Lo spettacolo

Miss Italia Calabria si dimostra così un tributo vibrante alla bellezza autentica, alle radici culturali e all’anima indomabile di una terra che non smette mai di sorprendere. Con la direzione artistica di Linda Suriano e l’entusiasmo contagioso del co-conduttore Andrea De Iacovo, la serata si è trasformata in una celebrazione coinvolgente delle antiche tradizioni. Le coreografie di Lia Molinaro hanno scandito il ritmo con forza e grazia, mentre la passerella total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha omaggiato gli anni d’oro dello spettacolo italiano. A completare l’atmosfera, l’euforia e le note coinvolgenti della band “I Freschi di zona”, autori della sigla di questa edizione.

Il sindaco di Motta Santa Lucia Ivano Egeo

Il sindaco di Motta Santa Lucia Ivano Egeo ha evidenziato: «Siamo orgogliosi di aver ospitato, per la prima volta, Miss Italia Calabria nel nostro territorio. È stata un’occasione preziosa per valorizzare le nostre tradizioni, come il celebre Ciuccio di Sant’Anna, e per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali di Motta. La nostra comunità vanta espressioni culturali significative, come I Portali, e come amministrazione abbiamo voluto mostrare con soddisfazione la nostra piazza recentemente ristrutturata. Questa serata rappresenta un’opportunità importante per promuovere il nostro paese e accogliere visitatori da tutta la Regione».

La giuria

A decretare la vincitrice della nona tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Ivano Egeo (sindaco di Motta Santa Lucia), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Denise Gentile (nutrizionista), Francesca Zerardi (medico), Sonia Bevacqua (imprenditrice), Tecla Provenzano, Antonio Russo (Miluna), Brigitte Mallard (modella e showgirl), Maria Grazia Costanzo (Miss Magna Graecia 2022).

Miss Miluna città di Motta Santa Lucia 2025

Visibilmente emozionata, Miss Miluna città di Motta Santa Lucia 2025, Elisa D’Andrea, ha affermato: «Sono felicissima di questa vittoria. Mi considero una ragazza semplice ed elegante. Avevo già partecipato anche lo scorso anno, e tornare qui per me è stata una grande occasione di crescita personale».

Prossime selezioni

Prossima tappa: 1° agosto a San Giovanni in Fiore per l’elezione di Miss capitale della Sila per la prima selezione regionale dell’edizione 2025.