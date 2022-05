Serie C, nei play off il Catanzaro sbanca lo stadio di Monopoli

1 minuto per la lettura

CATANZARO – I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo con l’andata dei quarti di finale. In gioco anche le seconde classificate dei tre gironi ed è solo la Reggiana a dover ribaltare il doppio confronto tra le mura amiche, mentre Padova e Catanzaro passano in trasferta così come il Palermo.

Per quanto riguarda i calabresi, il grande protagonista della gara tra Monopoli e Catanzaro è stato Iemmello, che prima sbaglia un rigore ma poi si riscatta con gli interessi con una doppietta tra 70′ e 77′ per ribaltare il momentaneo vantaggio pugliese firmato da Viteritti. Buona la prima, infine, anche per il Padova. La squadra allenata da Oddo passa al “Moccagatta” per 1-0 contro la Juventus U23: decide una rete di Chiricò al 68′ dopo un’ora di grande pressione da parte dei veneti, che proveranno a chiudere il discorso qualificazione in casa nel ritorno in programma sabato 21 maggio, così come per Catanzaro-Monopoli e Palermo-Entella.

Anticiperanno al 20 maggio, invece, Reggiana e FeralpiSalò.La Reggiana, come detto, paga il ko in casa della FeralpiSalò. Gli uomini allenati da Vecchi si impongono per 1-0 grazie alla rete firmata da Guerra dopo soli 3 minuti, proteggendo il risultato sino al triplice fischio.

Negli altri tre incontri di serata si registrano altrettanti blitz esterni. Il Palermo continua a sognare grazie al 2-1 di Chiavari contro la Virtus Entella: rosanero avanti in apertura di ripresa con Luperini e poi col raddoppio firmato da Brunori su rigore, i padroni di casa accorciano a metà del secondo tempo con Merkaj ma non basta per rimettere in piedi la gara. Stesso risultato ma copione differente in Monopoli-Catanzaro.