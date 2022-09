2 minuti per la lettura

Serie C, Catanzaro devastante sul Latina

CATANZARO – Cinque gol realizzati; tre punti conquistati e terza vittoria consecutiva. Rasenta la perfezione la prestazione di un Catanzaro che ha saputo, contro il Latina, aspettare il momento giusto per aprire il gas e dare una nuova dimostrazione di forza che la pone, in coabitazione con il Crotone, già in fuga promozione.

Con Vivarini che risolve a favore di Situm l’unico dubbio della vigilia restituendo a Vandeputte la fascia mancina, per gran parte della prima frazione la gara è però bloccata con il Catanzaro che arriva abbastanza facilmente sulla trequarti ma che non riesce quasi mai ad azionare i suoi attaccanti ben controllati dal dispositivo difensivo pontino. Sono così solo iniziative personali quelle che consentono di creare pericoli alla porta di Cardinali come quella di Martinelli, di fatto un registra aggiunto, che all’8’ indirizza un filtrante per Situm il cui sinistro si conclude debolmente tra le braccia di Cardinali.

LA SVOLTA ALLA MEZZO DEL PRIMO TEMPO

Tre minuti dopo è Iemmello ad impegnare Cardinali con un destro potente dal limite mentre al 26’ una delle rare iniziative di Vandeputte dalla fascia sinistra si concretizza in un lungo traversone verso il secondo palo laddove Sounas arriva con un attimo di ritardo e non riesce, di testa, ad inquadrare la rete. Valicata la mezz’ora, il Catanzaro finalmente si scuote e prova a scucire la tela tessuta dal Latina arrivando vicina al vantaggio al 34’ con una veloce ripartenza combinata tra Vandeputte e Iemmello con la stoccata finale di quest’ultimo da centro area ribattuta tra pancia e braccia da Giorgini.

Le vibrate proteste giallorosse – non senza giustificazione – si placano due minuti dopo quando, a seguito di un’azione tambureggiante che coinvolge entrambe le fasce, il Catanzaro porta alla conclusione da pochi passi Sounas il cui tiro è stoppato da Cardinali che nulla può sul tap-in da zero metri di Situm.

SERIE C, CATANZARO-LATINA, NELLA RIPRESA LA CHIUSURA DEL MATCH

Nella ripresa, in pochi minuti, il Catanzaro chiude il match. Prima, al 2’ Verna ruba un pallone in mezzo al campo e serve Iemmello che entra in area, prende la mira e scarica un bolide che fulmina Cardinale. Ancora Verna è il protagonista dell’azione che porta al gol del 3-0. Una sua intuizione apre l’area di rigore all’accorrente Sounas che ha tutto il tempo di mirare l’angolino e triplicare. Il resto del tempo è pura accademia per un Catanzaro ormai straripante che va vicino al poker al 18’con un destro di Vandeputte e, subito dopo, con una doppia conclusione di Iemmello e Curcio su cui compie un doppio miracolo Cardinali.

Nel finale c’è spazio per i tanti cambi e per la doppietta di Curcio prima e Cianci subito dopo che sommerge un Latina ormai distrutto.