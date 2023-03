Catanzaro, esplode la festa: dopo 17 anni torna in Serie B

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Il Catanzaro strappa il pass per la serie B con cinque giornate di anticipo, 16 punti di vantaggio sul Crotone ed un ruolino di marcia trionfale che ha visto i giallorossi calabresi raccogliere numeri da record per la categoria. A certificare la promozione ufficiale, la vittoria per 2-0 in trasferta contro la Gelbison sul campo dello Stadio Arechi di Salerno, preso d’assalto dalla tifoseria catanzarese presente sugli spalti con quasi 8.000 supporters.

I gol di Iemmello (23esimo in stagione, capocannoniere in solitaria del girone C) e di Brignola, in apertura e chiusura di gara, sono stati il sigillo di una giornata di festa sportiva che ha segnato il ritorno in B per il Catanzaro dopo 17 anni. Un successo frutto di ben 27 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, con ben 88 reti segnate e solo 13 subite, per una straordinaria differenza reti di +75. Statistiche già da record per gli uomini di mister Vivarini che, a fine campionato, tracceranno in modo definitivo l’immagine di una squadra capace di dominare il campionato fin dalla prima giornata.

Un traguardo raggiunto grazie alla programmazione portata avanti dalla proprietà, la famiglia Noto, che in pochi anni ha saputo ricompattare la piazza e restituire entusiasmo, dopo le ultime delusioni play-off, ad un’intera città, e anche oltre, che é tornata a sognare in grande all’insegna dello slogan #mammacinema. La festa in città è iniziata subito dopo il triplice fischio con un tripudio di clacson e colori giallorossi, in attesa di accogliere il pullman della squadra di ritorno da Salerno.

“Complimenti all’US Catanzaro 1929 per la vittoria del campionato. Un successo che riporta i giallorossi in serie B, un risultato prestigioso per tutta la Calabria sportiva” ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.