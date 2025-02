Promozione B: sette giornate da primato per l’Atletico Maida

3 minuti per la lettura

Un 2025 da urlo, con sette giornate da primato per l’Atletico Maida. Nel girone B di Promozione, nel nuovo anno, nessuno ha saputo fare meglio della squadra di Lorenzo Stranges. Un brillante stato di forma, con 17 punti conseguiti in 7 giornate, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. Un torneo decisamente imprevedibile quello di Promozione B, con un margine di appena 4 punti fra la zona play off e la zona play out e quindi può succedere davvero di tutto. Anche se Caraffa e Guardavalle devono darsi una mossa, sennò si rischia la retrocessione diretta (e quindi niente play out). Paradossale la situazione di classifica di diverse squadre, Maida compreso. I giallorossi del presidente Sgro’ si ritrovano quarti in classifica, a -4 dal primo posto. Allo stesso tempo hanno sei punti di margine sui play out. Un vantaggio che non consente rilassamenti di sorta, per cui tutto può succedere.

Le sette giornate da primato per l’Atletico Maida nel 2025

Il 15 dicembre del 2024 il ko in casa della Deliese e poi, nel 2025 sette giornate da primato per l’Atletico Maida. La squadra di Stranges ha fatto piangere anche le big, o presunte tali, perché in rapida sequenza ha vinto con il Gioiosa in casa e poi ha trionfato a Rosarno. Dopo aver pareggiato fra le mura amiche con la Bovalinese e andata a vincere a Chiaravalle. Ha quindi battuto lo Stilomonasterace per 3-0. E quindi i giallorossi nel 2025 hanno piegato le tre formazioni che le stanno davanti. L’attuale classifica dice: Virtus Rosarno 39, Gioiosa Jonica 37, Stilomonasterace 36, Atletico Maida 35. Proseguendo nel percorso relativo alle ultime sette giornate è quindi arrivato il pari di Capo Vaticano (0-0 con una delle formazioni più in forma del momento, anche se nell’ultimo turno è stata travolta dalla Bovalinese). Quindi ecco il successo sul Guardavalle firmato da Cesana. Negli ultimi 360 minuti, fra l’altro, nessun gol subito da Iozzi e Rubino.

La conferma di un progetto vincente

L’Atletico Maida da primato delle ultime sette giornate non deve e non può sorprendere. Non è un caso. Dietro c’è un progetto mirato che parte da lontano, con il ds Vincenzo Zaccone che raramente sbaglia un colpo e un tecnico, Lorenzo Stranges, che sa il fatto suo. Non va dimenticato, infatti, che il Maida l’anno scorso, alla 21ª giornata, era terzo in classifica e aveva anche tre punti in più di adesso. Maida alla fine 5°, con i play off sfuggiti solo all’ultima giornata. Non è una novità, insomma. Spese e scelte oculate, calciatori vogliosi di emergere, squadra che si diverte e cerca sempre di imporsi, ovunque e con chiunque. Il problema della mancanza di un campo sportivo rimane, ma la passione che accompagna i dirigenti giallorossi supera ogni ostacolo. E allora: la classifica finale impone di restare sempre sul pezzo e di guardarsi alle spalle. Però quel primo posto nella classifica parziale dalla 15ª alla 21ª giornata va visto con orgoglio e soddisfazione e premia i sacrifici e l’impegno di tutti. E nel conto ci mettiamo anche l’aspetto relativo alla visibilità, con le immagini (e le interviste) delle gare casalinghe (in questo Tonino Scalise è una garanzia). Un altro processo importante di crescita del club.

