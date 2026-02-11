Calcio, Europei U19: l’Italia torna in Calabria

1 minuto per la lettura

Il 25 e il 31 marzo l’Italia sarà impegnata nella fase élite di qualificazione agli Europei di calcio U19 nelle città di Catanzaro e Cosenza

L’entusiasmo della Calabria per tornare a conquistare la fase finale degli Europei di calcio U19. Lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e il “Marulla” di Cosenza al centro della scena. Dal 25 al 31 marzo ospiteranno la Nazionale U19 per la fase élite. Il round darà diritto alla qualificazione alle finali in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.

Gli Azzurrini contro Ungheria, Slovacchia e Turchia, ma altre gare degli Europei di calcio U19 si giocheranno al Real Cosenza

Per l’Italia Under 19 si tratta di un ritorno in Calabria. Lo fa a distanza di un anno dall’Elite Round in cui la squadra di Bollini sfiorò il primo posto. Il girone fu durissimo, con Spagna, Francia e Lettonia. Quest’anno le avversarie dell’Italia saranno Ungheria, Slovacchia e Turchia. Quella calabrese è una seconda e decisiva fase di qualificazione degli Europei di calcio U19. dopo quella del novembre scorso in Sicilia. L’Italia esordirà mercoledì 25 a Catanzaro contro l’Ungheria e tornerà al ‘Ceravolo’ martedì 31 per affrontare la Turchia. Sabato 28 a Cosenza, invece, il match contro la Slovacchia. Sarà infine il centro sportivo ‘Real Cosenza’ a ospitare le altre tre gare del Gruppo 6 che non vedranno impegnata l’Italia. Gli orari delle partite e le modalità di accesso negli stadi saranno comunicati nei prossimi giorni.

E il 3 marzo la Nazionale femminile a Reggio Calabria contro la Svezia

Lo scorso anno, tra Crotone e Catanzaro, furono complessivamente 12.024 gli spettatori a seguire le tre partite dell’Italia. La Calabria, sempre a marzo si colorerà ancora di azzurro. Martedì 3 marzo (ore 18.15) la Nazionale femminile, sarà infatti a Reggio Calabria. Giocherà contro la Svezia nella prima gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2027.