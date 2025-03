4 minuti per la lettura

A Cosenza in programma la presentazione di “Dicolab, cultura al digitale”, il sistema formativo promosso dal ministero della Cultura

Domani (18 marzo 2025) alle ore 10:30 nella Galleria Nazionale di Cosenza è in programma la presentazione di l’Hub Calabria Campania di “Dicolab. Cultura al digitale”, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del Pnrr Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU. L’Hub è, dunque, gestito dalla capofila Fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con Mediateur e Accademia Da Vinci, sede dei corsi in Calabria.

L’Hub Calabria Campania, infatti, è parte di una rete di 10 hub nazionali che diffondono sul territorio le azioni di Dicolab. Cultura al digitale. Per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale è in arrivo una ricca e differenziata offerta formativa, con 42 corsi in presenza e online sui temi della trasformazione digitale del settore culturale, che saranno illustrati nel corso dell’incontro alla Galleria Nazionale di Cosenza.

Campania e Calabria hanno un patrimonio culturale enorme – 1.042 biblioteche e oltre 380 tra musei e archivi – ma ancora poco digitalizzato. L’offerta formativa dell’Hub è dedicata a rafforzare le competenze di chi è impegnato nel processo di trasformazione digitale del settore culturale, per valorizzare e tutelare un patrimonio culturale così significativo.

Dicolab Cosenza: tutti gli interventi

L’iniziativa di lancio del 18 marzo, dunque, sarà introdotta da Anna Cipparrone, Storico dell’Arte, PhD e Coordinatrice regionale Icom Italia. Per i saluti istituzionali interverranno Fabrizio Sudano, Direttore Drmn Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Caterina Capponi, Assessore Politiche sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Infrastrutture sportive, Pari opportunità Regione Calabria, Antonietta Cozza, Consigliera con delega alla Cultura Comune di Cosenza, Riccardo Villari, Presidente Dondazione Idis-Città della Scienza, Francesco Volpentesta, Responsabile Accademia Da Vinci e Marianella Pucci, Presidente Mediateur.

La presentazione di “Dicolab. Cultura al digitale” sarà, dunque, affidata a Francesca Neri della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Alessandra Drioli, Ambassador di Fondazione Idis-Città della Scienza, e Luciano de Venezia, Project manager di Mediateur, presenteranno l’Hub e il piano delle attività formative.

Seguirà, dunque, una tavola rotonda sui temi della trasformazione digitale del patrimonio culturale della Calabria con Rossana Baccari, Direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, Filippo Demma, Direttore dei Parchi Archeologici di Sibari e Crotone, Maria Spadafora, Direttrice dell’Archivio di Stato di Cosenza, Adele Bonofiglio, Direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, Ersilia Amatruda, Dirigente del Settore Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri della Regione Calabria, Fabio Bruno, Presidente del Sistema museale dell’Università della Calabria e Antonio Curcio, Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università della Calabria.

I corsi

I primi corsi gratuiti partiranno martedì 8 aprile 2025, ore 10-13 e ore 14-17, nella sede di Castrolibero di Accademia Da Vinci: “Creazione e gestione di un piano di digitalizzazione per musei, archivi e biblioteche” a cura di Fabrizio Fuoco, dottore magistrale in Ingegneria Meccanica, e “Acquisizione di Modelli 3D” a cura di Diego Mazzei, progettista disegnatore Cad-Cam; grafico e fotografo designer stampatore 3D. Nel programma dell’Hub, dunque, anche corsi su tecniche di digitalizzazione, Digital storytelling, accessibilità digitale, dati e metadati per la gestione del patrimonio culturale, AI e patrimonio culturale, stampa 3D e gamification per i beni culturali.

Tra i docenti coinvolti Fabio Viola, progettista di esperienze di innovazione digitale, Ludovico Solima, professore ordinario all’Università della Campania “L. Vanvitelli”, Roberto Montanari, direttore del centro di ricerca Scienza Nuova – Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Filippo Demma, direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Annalisa Trasatti e Monica Bernacchia dal Museo Tattile Statale di Omero, Massimo Coen Cagli, direttore scientifico della Scuola di fundraising di Roma.

Dicolab Cosenza, la certificazione Open Badge

L’Hub Calabria Campania realizzerà i propri corsi tra Napoli, Cosenza, Caserta, Reggio Calabria, Castrolibero e Sibari. Gli appuntamenti formativi, della durata di 3 ore ciascuno, sono rivolti al personale di istituti culturali pubblici e privati, del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, a imprese e professionisti del settore, a laureandi e ricercatori di università e accademie.

La formazione è gratuita e certificata con Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.