Crotone, oltre 300 cani bloccati nei canili in attesa di sterilizzazione

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Sanità veterinaria al collasso a Crotone, impasse burocratica blocca oltre 300 cani nei canili in attesa di sterilizzazione.

CROTONE – Un’impasse burocratica e gestionale sta bloccando il sistema di contenimento del randagismo in provincia di Crotone. Secondo quanto denunciato dal Comitato interregionale animalista, le attività di sterilizzazione dei cani sono sospese da oltre un mese. Lo stallo interessa le due principali strutture sanitarie del territorio: “Melissa Pet Service” di Torre Melissa e “Mister Dog” di Rocca di Neto.

I numeri delineano un’emergenza strutturale. Presso il centro di Torre Melissa si stima la presenza di circa 250 animali in attesa di intervento, mentre altri 90 sono bloccati nella struttura di Rocca di Neto. Complessivamente, circa 340 cani sono attualmente detenuti in regime sanitario senza che si possa procedere alle fasi successive previste per legge.

LA PARALISI

La normativa vigente stabilisce un iter rigoroso. Dopo la cattura, gli animali devono essere sottoposti a profilassi e sterilizzazione prima di poter essere riemessi sul territorio o trasferiti in rifugi per l’adozione. In assenza di intervento chirurgico, il flusso si interrompe, trasformando i canili sanitari in depositi permanenti. Tale condizione impedisce l’ingresso di nuovi randagi e satura le capienze disponibili.

All’origine della paralisi vi sarebbe una motivazione tecnica. La carenza dei farmaci anestetici e dei medicinali necessari per le operazioni chirurgiche. La circostanza è emersa in seguito alle verifiche condotte dalla Polizia locale del Comune di Cotronei e dalle interlocuzioni dirette con i gestori delle strutture convenzionate. Per il Comitato animalista, la mancanza di farmaci per attività ordinarie rappresenta un indicatore di grave carenza nella programmazione sanitaria e gestionale da parte delle aree veterinarie dell’Asp di Crotone.

L’ESPOSTO

Il Comitato ha formalizzato un esposto-diffida, indirizzato dalla referente territoriale Francesca Trillini ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale, al ministero della Salute e al Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei Carabinieri di Cosenza. Nella segnalazione viene chiesto l’invio ispettivo immediato per verificare le modalità di approvvigionamento dei farmaci e accertare eventuali omissioni nel servizio veterinario pubblico.

Le ricadute dello stallo sono molteplici. Oltre al danno per la tutela animale, l’accumulo di cani non sterilizzati genera un incremento dei costi pubblici per la degenza prolungata e aumenta il rischio di nascite incontrollate qualora si verificassero fughe o rilasci irregolari. L’associazione segnala inoltre il possibile profilo di danno erariale legato all’utilizzo inefficiente delle risorse destinate alla prevenzione del randagismo.

LE RICHIESTE

L’Asp di Crotone è stata ufficialmente sollecitata a fornire una relazione dettagliata che indichi i tempi certi per il ripristino del servizio e le ragioni tecniche che hanno portato all’esaurimento delle scorte farmaceutiche. In assenza di risposte, il Comitato ha ipotizzato la richiesta di un intervento ministeriale per valutare la gestione complessiva della vigilanza veterinaria nella provincia. La situazione rimane in attesa di una risoluzione che sblocchi le procedure di sterilizzazione, unico strumento normativo per il controllo sistemico della popolazione canina sul territorio.