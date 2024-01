PAROLA AI LETTORI – Che nome dare alla Città Unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero?

1 minuto per la lettura

Sei favorevole alla nascita della città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero e che nome dovrebbe avere la nuova città? La parola ai lettori: rispondi alla Consultazione Online del Quotidiano del Sud

Parte sul sito del Quotidiano del Sud la consultazione online sulla città unica che qualora fosse realizzata ingloberebbe i territori dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Il progetto è sempre più vicino a concretizzarsi (LEGGI LA NOTIZIA), quindi ciò che fino a poco fa poteva sembrare una semplice ipotesi oggi diventa una vera e propria prospettiva. A partire dalle ore 12 di oggi 30 gennaio 2024, quindi, sarà possibile esprimere la propria opinione in merito alla fusione.

Di seguito sono presenti due quesiti, visualizzabili a partire dalle ore 12, cui i nostri lettori saranno chiamati a rispondere. La prima domanda è: “Siete d’accordo con la creazione della città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Il lettore dovrà selezionare la casella “Sì” o “No”.

Il secondo quesito verte invece sulla denominazione che la città unica dovrebbe assumere qualora dovesse effettivamente divenire realtà (tenendo conto delle indicazioni emerse in commissione regionale). Alla domanda seguiranno quattro opzioni: Cosenza, Nuova Cosenza, Cosenza Rende Castrolibero e nessuna di queste/altro.

Disclaimer

La presente iniziativa non costituisce un sondaggio ai sensi e per gli effetti della normativa vigente ma è una consultazione svolta online al fine di cogliere le opinioni dei lettori del Quotidiano del Sud in relazione a specifici argomenti.