Città unica, Orlandino Greco convoca la stampa. Consultazione online, continua la votazione proposta dal Quotidiano. In testa il Si

DOMANI, 2 febbraio 2024, alle ore 12 nella sede municipale di Castrolibero il sindaco Orlandino Greco terrà una conferenza sulla città unica. Castrolibero fu la prima municipalità ad “erigersi” contro il progetto di fusione. Lo scorso 14 febbraio 2023 il Consiglio comunale aveva cristallizzata la contrarietà alla fusione con particolare riferimento al metodo portato avanti dalla Regione. Il cambio di guardia alla guida del Municipio con Orlandino Greco subentrato a Giovanni Greco, non ha cambiato il refrain.

Lo stesso primo cittadino e leader di Italia del Meridione a giugno venne audito in commissione regionale in merito alla proposta di legge di fondere i Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Proprio in commissione regionale l’ultimo atto in ordine temporale è stato l’acquisizione della nota con cui vengono annunciate le possibili denominazioni della futura città unica da indicare nel quesito referendario. Si tratta di “Cosenza”. “Nuova Cosenza” e “Cosenza Rende Castrolibero”.

Il 30 gennaio sul sito del Quotidiano del Sud è stata avviata una consultazione on line sulla questione. Finora i favorevoli alla fusione sono nettamente avanti con il 68 per cento dei consensi mentre sulla scelta del nome è in vantaggio Cosenza (57 per cento), staccatissime “Nuova Cosenza” (14 per cento) e “Cosenza Rende Castrolibero” (6 per cento). Ma ben il 23 per cento dei votanti non gradisce nessuna delle tre opzioni.