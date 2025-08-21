Quando la musica diventa resistenza  

2 minuti per la lettura

Dal duo francese PNL a John Lennon e Yoko Ono: l’impegno degli artisti come voce di pace nei momenti di crisi globale.

Nel 2025 stiamo vivendo grandi momenti di tensione globale: sono più di 50 conflitti bellici in corso coinvolgendo almeno 90 paesi. In momenti storici come questo, oltre alla politica, a dover sensibilizzare la popolazione su temi delicati dovrebbero essere anche gli artisti. Un esempio attuale è quello del duo francese Pnl con la canzone “Gaza”, dedicata alla guerra che è in corso. I due hanno dichiarato di destinare tutti gli introiti del brano ad una raccolta fondi per le vittime della guerra. Questo tipo di attivismo richiama quello John Lennon e Yoko Ono nei primi anni 70’.

Con questa premessa vi consigliamo la visione del film “One to one”, film documentario sul concerto che nel 1972 andò in scena al Maddison Square Garden. Dopo la separazione dai Beatles nel 1969, John Lennon cercò di rifugiarsi con sua moglie Yoko Ono a New York. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso nella società americana del tempo, che portò all’assassinio dell’ex frontman dei Beatles.

PER CONSULTARE ALTRI ARTICOLI DI UNICAL VOICE LEGGI QUI

LENNON, YOKO E LA FORZA DELL’ARTE PACIFISTA

In un periodo già molto complicato in America, che aveva tra i vari oggetti di discussione la guerra in Vietnam, le elezioni presidenziali di Nixon, i moti pacifisti, John e Yoko, pur non essendo cittadini americani, si impegnarono a supportare cause non violente tramite la loro arte. Con concerti gratuiti, canzoni denuncia, come nel caso di Attica State, cercarono di sensibilizzare il pubblico americano su questioni politiche ambigue che venivano oscurate dal presidente Nixon e dal partito Repubblicano.

Un altro artista che supportò i movimenti di pace fu di Bob Dylan. Proprio quest’ultimo, dovette tirarsi indietro dal partecipare al tour che John Lennon e Yoko Ono stavamo programmando. Ricevette molteplici minacce dallo stesso movimento pacifista, per aver l’acquisto di un immobile in centro a Manhattan. Nonostante ciò, grazie all’attivismo di John e Yoko riuscirono ad aiutare nella scarcerazione di un attivista detenuto per possesso di marijuana, condannato ad una pena esagerata in relazione al reato.

In conclusione, in un mondo sempre più globale e sempre più solitario forse servirebbe che anche gli artisti facessero la loro parte nel sensibilizzare a temi delicati il pubblico.