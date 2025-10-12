Flotilla, l’attivista calabrese, Vincenzo Fullone è libero

3 minuti per la lettura

L’attivista calabrese, Vincenzo Fullone, è libero. Con lui Beatrice Lio. I due, che erano a bordo della flotilla Thousand Madleens, erano trattenuti dalle autorità israeliane dopo l’abbordaggio nella notte fra il 7 e l’8 ottobre. Fullone rientrerà in Calabria domani, lunedì 13 ottobre.

«Vincenzo è finalmente libero ad Amman e domani, lunedì 13 ottobre, farà ritorno in Italia. Dopo uno scalo a Roma Fiumicino, arriverà a Lamezia Terme con il volo AZ1167 previsto per le ore 18:30».

L’ATTIVISTA CALABRESE, VINCENZO FULLONE SI TROVA AD AMMAN

Fonti vicine agli attivisti, dai profili social, informano che Beatrice Lio e Vincenzo Fullone, che erano a bordo della flotilla Thousand Madleens, trattenuti dalle autorità israeliane dopo l’abbordaggio nella notte fra il 7 e l’8 ottobre, sono liberi e sono arrivati ad un valico della Cisgiordania dove erano attesi da funzionari del consolato italiano. Una volta in Giordania, hanno ricevuto assistenza diplomatica e logistica fino al loro ritorno nel Paese.

STANCO, MA COMMOSSO E RINGRAZIA TUTTI PER AFFETTO E SOSTEGNO

«Lo abbiamo sentito al telefono: era commosso, emozionato, e ha voluto ringraziare tutte e tutti per l’affetto e il sostegno ricevuti in questi giorni difficili – si legge sui profili social di Vincenzo Fullone – La gioia di riabbracciare Vincenzo non deve però farci dimenticare che la Freedom Flotilla è un mezzo e non un fine. La nostra lotta resta quella di sostenere il popolo palestinese e di rimanere accanto alla sua resistenza, fino a conquistare libertà e una pace giusta».

LA NOTIZIA DAI PROFILI SOCIAL DELL’ATTIVISTA FULLONE

«Oggi più che mai ricordiamo che oltre 10.000 palestinesi sono ancora rinchiusi nelle carceri israeliane. Tra loro ci sono oltre 300 bambini, alcuni di appena 12 anni, e migliaia di uomini e donne detenuti in condizioni disumane, spesso senza accuse né processo, sotto il regime illegale della detenzione amministrativa».

«LA LIBERAZIONE DI VINCENZO È UN SOLLIEVO MA NON BASTA»

«Mentre il nostro amico torna a casa, migliaia di famiglie palestinesi continuano a essere private dei propri cari: giornalisti, studenti, medici, donne e minori sottoposti a torture e privati dei diritti fondamentali. Questa è la realtà quotidiana dell’occupazione israeliana».

«La liberazione di Vincenzo è un sollievo, ma non basta: serve la liberazione di tutti gli ostaggi e prigionieri politici palestinesi. Continueremo a denunciare, a mobilitarci e a lottare».

LIO E FULLONE NON AVEVANO ACCETTATO IL RIMPATRIO IMMEDIATO

A differenza degli altri attivisti, Lio e Fullone hanno scelto di non accettare il rimpatrio immediato, preferendo attendere il provvedimento ufficiale di espulsione da parte delle autorità israeliane. L’informazione è stata diffusa dall’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, che segue costantemente il caso insieme al Ministero degli Esteri.

Ieri, sabato 11 ottobre, a Crosia, si è tenuta una manifestazione di vicinanza organizzata dai coordinamenti Unical e Corigliano-Rossano per la Palestinaibera con il patrocinio del comune. Obiettivo sensibilizzare sulla detenzione di oltre 10mila palestinesi che restano detenuti nelle carcere israeliane, tra questi anche centinaia di minori.

CHI È VINCENZO FULLONE

Vincenzo Fullone, attivista originario di Crosia (Cosenza), noto per il suo impegno umanitario e per le iniziative legate ai diritti dei popoli in guerra. Nei giorni scorsi il sindaco di Crosia aveva scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo un intervento urgente del Governo per garantire l’incolumità del concittadino, detenuto insieme ad altri attivisti della flottiglia in Israele. La vicenda di Fullone ha suscitato forte attenzione pubblica e istituzionale in Calabria, con numerosi appelli alla Farnesina per assicurare una soluzione diplomatica rapida e sicura.