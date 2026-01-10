Maltempo a Cosenza, attivato il sistema comunale di emergenza

2 minuti per la lettura

Numerosi interventi sul territorio di Cosenza, a causa del maltempo è stato attivato il sistema comunale di emergenza

COSENZA – È operativo dalle prime ore di questa mattina (10 gennaio 2026), su tutto il territorio comunale di Cosenza, il sistema di emergenza coordinato dall’UTMC (Unità Tecnica Mobile Comunale) composto da agenti della Polizia Municipale insieme alle due squadre di protezione civile dell’Associazione “Le Aquile”, a seguito della violenta ondata di maltempo che sta interessando la città, caratterizzata da forti raffiche di vento e intense precipitazioni.

TANTI INTERVENTI, ALLAGAMENTI E UN SEMAFORO CADUTO SU VIALE COSMAI

Numerosi gli interventi effettuati nel corso della giornata a Cosenza. Le squadre impegnate sul territorio hanno provveduto e stanno continuando a provvedere alla rimozione di diversi alberi sradicati dal vento, alla messa in sicurezza di un semaforo caduto in viale Cosmai, per fortuna senza conseguenze, e alla gestione di vari allagamenti in più punti della città. I tempestivi interventi hanno consentito di evitare ulteriori disagi alla circolazione e rischi per la pubblica incolumità.

IL VENTO HA SCOPERCHIATO IL TETTO DI UN IMMOBILE

Particolarmente delicato l’intervento in via degli Alimena, dove le forti raffiche hanno causato lo scoperchiamento parziale del tetto di un immobile privato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Da segnalare anche un intervento, in corso, di salvataggio, nei pressi della rotatoria di Campagnano, di due cuccioli di cane, caduti accidentalmente in un tombino.

Il sindaco Franz Caruso sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione ed è in stretto contatto con l’UTMC e con gli assessori Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone, impegnati, ciascuno per le proprie deleghe, nel coordinamento degli interventi e nella risoluzione delle criticità emerse.

IL SINDACO: «LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO»

«La macchina comunale è pienamente operativa – si sottolinea dall’Amministrazione comunale – e sta intervenendo con tempestività su tutte le criticità segnalate, al fine di contenere i danni e garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture. Al momento la situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse». L’amministrazione comunale ha, inoltre, informato dell’ennesimo guasto all’acquedotto Abatemarco, segnalato telefonicamente da Sorical e che ha determinato l’interruzione dell’erogazione idrica sull’intero territorio comunale e nei Comuni serviti, sin dalle prime ore della mattinata. Il gestore ha anche comunicato il ripristino del servizio entro la mattinata di domani.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, assicurando il costante monitoraggio del territorio.