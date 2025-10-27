Truffe al sistema previdenziale, un arresto a Cosenza

1 minuto per la lettura

Ai domiciliari un professionista del cosentino accusato di aver commesso diversi reati legati a truffe, frodi e falsificazioni per ottenere o far ottenere ad altri prestazioni previdenziali e assistenziali non dovute. Sequestrati oltre 1,5mln di euro

Questa mattina, lunedì 27 ottobre, Cosenza si è svegliata con una nuova operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale. Su disposizione del Tribunale e della Procura della Repubblica, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di aver commesso diversi reati legati a truffe e falsificazioni.

L’uomo è indagato per i reati di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, frode processuale e falsa perizia per induzione, al fine di ottenere l’erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali.

TRUFFE E FALSIFICAZIONI PER OTTENERE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe orchestrato un sistema basato su falsi documenti e perizie manipolate, con lo scopo di ottenere o far ottenere ad altri prestazioni previdenziali e assistenziali non dovute. Una serie di comportamenti che, sempre secondo gli investigatori, avrebbero generato un danno economico milionario.

SEQUESTRATI OLTRE 1,5MLN DI EURO

Parallelamente all’arresto, i Carabinieri hanno fatto scattare un sequestro preventivo d’urgenza per un totale di 1.554.763,94 euro: una cifra che rappresenterebbe le somme indebitamente percepite da diversi soggetti coinvolti.

Il sequestro dovrà ora essere convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che valuterà se trasformarlo in misura definitiva. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, proseguono per chiarire l’intera rete di rapporti e accertare ulteriori responsabilità.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista per le 10:30, di lunedì 27 ottobre, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla presenza del Procuratore della Repubblica e dei militari che hanno condotto l’operazione.