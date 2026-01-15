Assalto al bancomat di Camigliatello Silano

1 minuto per la lettura

Nuovo assalto ai bancomat in provincia di Cosenza, colpo dei malviventi a Camigliatello Silano. Utilizzata la tecnica dell’esplosivo.

SPEZZANO DELLA SILA (COSENZA) – Un nuovo assalto ad un bancomat si è verificato in provincia di Cosenza. Si tratta dello sportello automatico di Camigliatello Silano a Spezzano della Sila in provincia di Cosenza, dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena sul corso principale. Il colpo sarebbe stato messo a segno la scorsa notte, intorno alle 2.45 della notte tra il 14 e 15 gennaio 2026. Secondo una prima e parziale ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica dell’esplosivo per far saltare e asportare il contenitore del denaro. Non è ancora noto l’esatto quantitativo di contanti prelevato dai ladri.

L’esplosione ha causato danni anche ai locali attigui al bancomat. La comunità di Camigliatello Silano è molto scossa per l’accaduto. Un’area frequentata tutto l’anno da molti turisti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Camigliatello Silano, supportati dai militari del Comando provinciale di Cosenza, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. Un ennesimo colpo ai bancomat che fa salire a sette con esplosivo ai danni di Atm e sportelli automatici e che sta creando allarme soprattutto nei piccoli centri calabresi.