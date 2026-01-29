Cosenza, sequestrato oltre un chilo di stupefacenti

1 minuto per la lettura

A Cosenza sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti, un arresto per spaccio di droga da parte dei carabinieri.

COSENZA – A Cosenza un arresto per droga nel corso dei controlli intensificati sul territorio dai Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno svolto una serie di servizi di controllo. I militari dell’Arma procedono in base a una mappatura precisa delle aree sensibili. Sono potenziate le attività di controllo soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne e durante i fine settimana.

IL CHILO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATO

Il 25 gennaio 2026, è stato arrestato un soggetto nella flagranza del reato di illecita detenzione di oltre un chilo di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 853 grammi di marijuana e 241 grammi di hashish. Lo stupefacente si trovava all’interno di un’abitazione nella disponibilità del soggetto in arresto per droga a Cosenza. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga messa in campo dall’Arma sul territorio cosentino.

L’ARRESTO DEL PUSHER A COSENZA

All’esito degli accertamenti, la Procura di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, ha proceduto con giudizio direttissimo. Nel corso dell’udienza, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, il 26 gennaio 2026, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase del giudizio direttissimo e l’informazione è fornita nel rispetto dei diritti dell’imputato (da considerarsi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile).