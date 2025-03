Cosenza: due arresti per droga, sequestrati hashish e cocaina

1 minuto per la lettura

A Cosenza, due arresti per droga (cocaina ed hashish). Un 27enne con varie sostanze mentre un 19enne era in possesso di oltre un chilo di hashish suddiviso in panetti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, colpendo il narcotraffico locale.

COSENZA- Doppio colpo dei carabinieri della compagnia di Cosenza che in poche ore hanno arresto due persone per detenzione illecita di droga (cocaina e hashish). I militari hanno provveduto anche al sequestro di ingenti quantitativi di droga. Il primo arrestato, un 27enne cosentino, è stato trovato in possesso di un vero e proprio campionario di droghe. Aveva 36 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana, oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Dopo il giudizio direttissimo, il Tribunale ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Poco dopo, i carabinieri della stazione di Cosenza Centro hanno arrestato un 19enne del posto, trovato con un quantitativo di hashish di oltre un chilo: 1,280 kg, suddivisi in 12 panetti, oltre a un bilancino elettronico. Il giovane è stato portato nel carcere di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida. Le due operazioni dimostrano l’intensificarsi dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, volte a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a garantire la sicurezza dei cittadini.