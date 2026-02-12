1 minuto per la lettura

Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Calabria a causa del maltempo, scuole chiuse nel Cosentino

COSENZA – Un’ordinanza sindacale prevede, per venerdì 13 febbraio 2026, il Comune di Cosenza la sospensione delle attività didattiche e la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati, compreso il Conservatorio Statale di Musica di Cosenza. Il provvedimento scaturisce dall’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Calabria.

Nel provvedimento del sindaco Franz Caruso si fa riferimento anche alle ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni.

Stesso scenario dal Comune di Rende con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi asili nido, nidi infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni. Prevista anche la sospensione delle attività didattiche in presenza presso l’Università della Calabria. Disposta dall’amministrazione comunale inoltre la chiusura di tutti i parchi pubblici, delle ville comunali, del cimitero, dell’area mercatale e delle aree ludiche cittadine.

Si raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, non percorrere o sostare in prossimità di sottopassi, argini di corsi d’acqua, ponti ed aree a rischio di allagamento o frana e di mettere in sicurezza sui balconi o sui davanzali gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento