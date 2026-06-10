Vigili del fuoco Cosenza, il cantiere della nuova caserma

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Posa della prima pietra per la nuova caserma dei Vigili del fuoco di Cosenza, sorgerà in viale Magna Grecia

COSENZA – Diciassette milioni di euro di investimento, trentatré unità di personale aggiuntive in arrivo nell’ambito del potenziamento 2026 disposto dal governo Meloni e la trasformazione del distaccamento volontario di Trebisacce in presidio permanente per coprire oltre diciassette comuni dello Jonio cosentino. Sono i numeri strategici che chiudono la solenne cerimonia della posa della prima pietra per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, svoltasi in viale Magna Grecia.

LA CERIMONIA CON WANDA FERRO ED EMANUELE PRISCO

A dare il via – simbolicamente – al cantiere, i sottosegretari all’Interno Wanda Ferro ed Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino e il Direttore Regionale Maurizio Lucia, accolti dal comandante provinciale Roberto Fasano. L’avvio dei lavori segna un cambio di passo strutturale per la sicurezza di un territorio vasto e geograficamente complesso, dove l’invio di nuove risorse umane diventa l’asse portante della nuova programmazione ministeriale.

Il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assegna infatti alla provincia 33 nuovi pompieri che renderanno effettivo e stabile il distaccamento di Trebisacce, colmando un vuoto operativo storico in un’area costiera e interna fortemente esposta.

«Una giornata importante per ribadire l’impegno del governo nei confronti della Calabria e della provincia di Cosenza», ha commentato il sottosegretario Emanuele Prisco, ricordando come questa struttura di ultima generazione consentirà di migliorare formazione, sicurezza e preparazione sul territorio. Prisco ha inoltre annunciato un encomio ufficiale da parte del capo del corpo per i vigili del fuoco cosentini, protagonisti di un decisivo intervento lo scorso 26 febbraio quando, durante un violento nubifragio, hanno protetto la popolazione e salvaguardato l’integrità del gasdotto Snam, linea energetica essenziale per l’intero Paese.

LE PAROLE DI WANDA FERRO

L’attenzione all’organico e alle risposte di prossimità è in primo piano anche dalla sottosegretaria Wanda Ferro, che ha sottolineato la puntualità dell’intervento governativo. «Un altro impegno onorato – ha detto la Ferro – con la prima posa della pietra della futura realtà di Cosenza, e Trebisacce, che verrà trasformato da presidio di volontari a presidio permanente, diventa un impegno che abbiamo assunto e portato avanti, anche grazie alle numerose sollecitazioni ricevute dalle istituzioni del territorio. Questo ci permetterà di provvedere alla copertura importante di oltre 17 comuni che fanno parte di quell’area».

La Ferro ha poi richiamato la necessità di una vigilanza costante in una provincia caratterizzata da criticità orografiche complesse, ricordando la sinergia con la Regione Calabria per l’attivazione dei presidi rurali stagionali, come quello di Acri, a presidio della campagna antincendio boschiva.

Sotto il profilo infrastrutturale, il nuovo quartier generale del soccorso nascerà su un’area di circa 9.000 metri quadrati concessa dall’Amministrazione Comunale di Cosenza. Il progetto prevede un edificio moderno con un’impronta a terra di circa 2.000 metri quadrati, sviluppato su tre piani fuori terra e concepito per garantire un’operatività continua sull’arco delle 24 ore.

I DETTAGLI TECNICI

I dettagli tecnici e la ripartizione degli spazi sono stati delineati dal comandante provinciale Roberto Fasano. «Sarà una struttura – ha spiegato Fasano – che ospiterà il comando provinciale, dotata di tutti gli elementi tecnici necessari. Ci saranno autorimesse, laboratori specialistici e una parte logistica con camerate e mensa. Gli uffici del comando occuperanno circa 6000 metri quadri distribuiti su tre livelli: al piano terra si troveranno le autorimesse, mentre i primi piani ospiteranno gli uffici; gli altri piani saranno dedicati alla logistica e alle attività specialistiche». Il Comandante dei pompieri di Cosenza ha poi espresso profonda soddisfazione per il piano di potenziamento del personale, specificando l’attuale assetto del dispositivo di soccorso.

«A Cosenza i Vigili del Fuoco – ha proseguito Fasano – hanno anche un nucleo specialistico, vista la vastità e l’importanza della provincia. Attualmente abbiamo 350 operativi in tutta la provincia, che saranno gli stessi, con l’aggiunta delle 33 unità annunciate dal sottosegretario. La fascia di Trebisacce era scoperta, quindi apriremo lì un nuovo distaccamento permanente. Qui a Cosenza, invece, ci sono 100 unità, in quanto sede del comando provinciale, che funge da centro operativo, logistico e di comando per l’intera provincia».