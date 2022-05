Unical, Mario Russo eletto nel Consiglio nazionale degli studenti universitari

2 minuti per la lettura

RENDE (COSENZA) – Mario Russo, leader all’Unical di Rdu e senatore accademico uscente, è stato eletto all’interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Una notizia che è arrivata a tarda notte, dopo le ore di spoglio e di conteggi all’interno del IV distretto, quello degli atenei del sud Italia.

Per la seconda volta consecutiva la Calabria ottiene il seggio all’interno dell’organo, dopo Francesco De Luca, eletto nel 2019. Un’elezione non scontata, vista l’ampiezza del distretto e la presenza di grandi atenei a partire dalla Federico II di Napoli. Anche per la lista – Azione Universitaria, l’associazione studentesca di destra – si tratta di un risultato storico.

La festa di Azione Universitaria

Tra i primi a commentare la notizia sui social l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso, che ha iniziato la sua carriera politica proprio tra le file di Rdu (è stato anzi uno dei fondatori) all’Unical, dove risultò eletto nel ’97 all’interno del CdA. «Il modo migliore per predire e costruire il futuro è inventarlo! A Roma per impegni istituzionali legati al tema del turismo arriva quella telefonata e messaggio che attendevo con speranza», scrive sulla sua pagina Facebook.

«Non c’è futuro migliore del successo di chi crede nella bellezza dei propri sogni – prosegue l’assessore regionale – e ama il suo sogno seppur lo tormenta e richiede rinunce e sacrifici. A distanza con commozione e soddisfazione auguri e complimenti ai Giovani di Gn – Rdu che sbancano nelle elezioni universitarie facendo cappotto per la prima volta nella storia del Sud e della Calabria eleggendo tutti gli organi compreso quello nazionale del Cnsu che vedrà Mario Russo sedere a fianco ai ministri della Repubblica per garantire le nostre costanti battaglie a favore degli studenti».

Il Consiglio nazionale degli studenti universitari è un organo consultivo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Negli ultimi tre giorni gli studenti sono stati chiamati al voto anche per il rinnovo degli organi interni agli atenei. All’Unical, dove Rdu si è attestata su ruoli d’opposizione nei confronti della Governance, l’associazione ha eletto, all’interno della lista Athena-Rèf, Marco Stasi in Senato Accademico, confermando la scia positiva delle ultime tornate dopo le precedenti elezioni – sempre in Senato – di Nicola Caruso e Mario Russo.