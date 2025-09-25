Clan Abbruzzese: Cassazione per 5 imputati nel processo “Testa del Serpente”

1 minuto per la lettura

La Cassazione si pronuncerà il 28 novembre sul processo “Testa del Serpente” per 5 imputati del clan Abbruzzese di Cosenza.

COSENZA – È attesa per il 28 novembre prossimo la pronuncia della Cassazione per 5 imputati nel processo “Testa del Serpente”, che vede coinvolti presunti esponenti della criminalità nomade, in particolare del clan cosentino degli “Abbruzzese”. A gennaio scorso si era chiuso, infatti, il giudizio d’appello. Si tratta di Antonio Abbruzzese, classe ’84, Claudio Alushi, Adamo Attento, Antonio Marotta e Giovanni Drago, i quali in secondo grado avevano riportato condanne pari rispettivamente a 7 anni e 6 mesi, 7 anni e 8 mesi, 6 anni e 2 mesi, 9 anni e 6 mesi, 2 anni e 8 mesi.

ASSOLUZIONI DEFINITIVE E PENE RICONFERMATE

Diventano, pertanto, definitive, le sentenze di assoluzione nei confronti di Andrea Greco, Francesco Casella, Pasquale Germano e Domenico Iaccino, dal momento che la Procura generale non ha ritenuto di impugnarle. In appello, inoltre, in accordo tra le parti, erano state rideterminate le pene per Franco Abbruzzese (8 anni, 7 mesi e 36500 euro di multa), Luigi Abbruzzese (12 anni, 8 mesi e 11335 euro di multa), Nicola Abbruzzese (12 anni, 8 mesi e 11335 euro di multa), Marco Abbruzzese (15 anni, 3 mesi e 15885 euro di multa); Antonio Bevilacqua (6 anni, 7 mesi e 26900 euro di multa) e Alberto Turboli (1 anno, 5 mesi).

L’INCHIESTA DEL 2019

L’inchiesta del 2019, coordinata dalla Dda di Catanzaro, aveva portato alla luce, con 18 arresti, un vasto giro di estorsioni, usura, detenzione di armi e traffico di stupefacenti gestito dai membri dell’associazione, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose, e aveva colpito duramente anche l’altra cosca egemone sul territorio bruzio, quella dei “Lanzino-Ruà-Patitucci”.